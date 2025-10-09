Interventi post alluvione. I lavori sulla Bordona partiranno il 10 novembre

Partiranno il 10 novembre, dopo una lunga attesa, i lavori per il ripristino definitivo post alluvione della Sp15 ‘Bordona’. Le opere, con durata una decina di mesi, avranno un costo complessivo di più di 2,4 milioni di euro. Una cifra coperta dai fondi stanziati da tempo dalla struttura commissariale per la ricostruzione. I dettagli sono emersi nel corso di un incontro pubblico di qualche giorno fa, organizzato dai municipi di Casalfiumanese e Castel del Rio, con i tecnici della Città Metropolitana di Bologna che ha in carico la gestione della provinciale.

Prima il riepilogo delle tante criticità causate dalle frane sulla strada poi l’analisi del cronoprogramma degli interventi elaborati in cinque fasi progressive. Le prime due, in area territoriale di pertinenza casalese, prenderanno il via dal punto più alto della Sp15 nei pressi della rotatoria con la Sp21 ‘Sillaro’ per estendersi fino al km 0+300. Un tratto, sul quale si lavorerà per circa sei mesi e mezzo, dove è ancora attiva la lanterna semaforica provvisoria che regola il transito dei veicoli lungo una sola corsia. Serviranno poco più di 100 giorni, invece, per sistemare i danneggiamenti diffusi ai km 1+800, 2+750 e 3+100. Una tempistica, quest’ultima, che potrebbe essere ridotta in caso di operazioni in contemporanea.

Ma non è tutto. Nel corso dell’ultimo sopralluogo effettuato dall’intero gruppo di lavoro, sono stati individuati due ulteriori punti franati compresi nel territorio di Castel del Rio che saranno inseriti nell’agenda dei lavori che l’ex Provincia affiderà con accordo quadro alla ditta Zini Elio. Dal punto di vista tecnico si punterà sull’allargamento della piattaforma stradale a monte e sulla realizzazione di muri di sostegno con l’inserimento di componenti di consolidamento della scarpata. Tra questi: chiodatura, gabbionate con rete d’acciaio a doppia torsione ancorata con sistema di funi e cavi, iniezioni e geotessuti drenanti. Ma anche lo sbancamento della corsia di valle nei tratti danneggiati, il posizionamento di micropali e la creazione di piattaforme in cemento armato. Senza dimenticare la regimazione idraulica, il rifacimento dei bordi stradali, del manto d’asfalto e la posa di nuove barriere di sicurezza, segnaletica verticale e orizzontale.

La relazione, illustrata dal progettista Claudio Comastri, dal Rup Mariangela Varesano e dal tecnico Sara Pagliarulo è stata ascoltata in viva voce dai sindaci Beatrice Poli e Alberto Baldazzi e, in collegamento video, dal primo cittadino di Medicina, Matteo Montanari, con carica di consigliere delegato per il circondario alla ricostruzione post alluvione. "Il nostro auspicio verte sul massimo rispetto della data di inizio dei lavori fissata al prossimo 10 novembre – hanno detto Poli e Baldazzi –. L’incontro ha rimarcato, a giusta ragione, l’esasperazione dei cittadini in relazione alla situazione della viabilità metropolitana della zona. Non solo alla luce del quadro emergenziale, ma anche in relazione alla gestione ordinaria che necessiterebbe di un maggior presidio da parte dell’ente. Attendiamo buone notizie e tempi certi anche per il ripristino definitivo delle Sp34 ‘Gesso’ e Sp21 ‘Sillaro’, colpite da criticità più significative".

Matteo Montanari, consigliere delegato alla ricostruzione post alluvione, spiega: "Le risorse sono state messe a disposizione di Città metropolitana solo a fine 2024. In questo anno è stato necessario fare gli incarichi ai tecnici, le verifiche geologiche, le progettazioni e ottenere i pareri di tutti gli enti coinvolti. Ad oggi una parte d’interventi è già stata completata o avviata e gli altri cantieri sono pronti a partire. Capisco che i disagi per i cittadini siano presenti dalla primavera 2023, ma siamo all’interno delle tempistiche che ci eravamo prefissati".