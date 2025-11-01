Interventi post-alluvione . Pressing in Regione di FI

A che punto è la cassa di espansione del fiume Santerno? È la domanda che Forza Italia rivolge alla Giunta regionale con un’interrogazione firmata dal capogruppo Pietro Vignali e dalla consigliera Valentina Castaldini. L’obiettivo, spiegano i due esponenti azzurri, è "dettagliare lo stato di avanzamento per il completamento" di un’infrastruttura ritenuta strategica per la sicurezza idraulica di Imola e del territorio circostante.

La cassa di espansione, ricordano i firmatari dell’atto ispettivo, nasce infatti per ridurre il rischio di esondazioni del Santerno, che attraversa la città e la pianura a sud del centro abitato. "Ad oggi – osservano Vignali e Castaldini – risulta tuttavia ancora in fase di esecuzione, con attività estrattive tuttora attive nell’area interessata". Da qui la richiesta di conoscere tempi, modalità e possibili aggiornamenti sul progetto.

I consiglieri di Forza Italia richiamano inoltre una precedente interpellanza, nella quale la Giunta aveva assicurato "il coordinamento con il Comune di Imola per ottimizzare la sinergia tra l’attività estrattiva, ormai prossima all’esaurimento, e la realizzazione dell’opera pubblica". Un passaggio importante, spiegano, perché la piena funzionalità della cassa dipende proprio dal completamento di quelle lavorazioni preliminari.

"Chiediamo di sapere – prosegue l’interrogazione – se la realizzazione della cassa di espansione comporti una variazione rispetto al piano originario, anche in termini di dimensioni e finalità, e se siano stati previsti ulteriori interventi di sistemazione idraulica connessi". Ma le domande di Vignali e Castaldini non si fermano qui. Nel documento viene chiesto anche di chiarire in che modo "la riqualificazione delle aree estrattive sarà inserita in una strategia complessiva di gestione sostenibile del territorio e non come una misura di compensazione eccessiva o isolata".

A completare la richiesta, la sollecitazione a fornire un cronoprogramma aggiornato dei lavori e la data presunta per il termine delle attività, così da garantire trasparenza su un’opera attesa da anni e considerata decisiva per la prevenzione del rischio idraulico.

"La sicurezza dei cittadini e del territorio – concludono i due esponenti forzisti – passa anche dalla certezza dei tempi e dalla chiarezza sui progetti. È fondamentale che la Regione renda conto dello stato di avanzamento e delle eventuali criticità per evitare ulteriori ritardi".