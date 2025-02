"Interventi sul Sillaro, impossibile avere risposte"

Una "richiesta di intervento del Difensore Civico per un giudizio sull’operato dei nostri amministratori in materia di democraticità e obiettività nella gestione dei lavori consiliari". Il tema degli interventi sul Sillaro infuoca la battaglia politica in città. Ad accendere la miccia è Il Patto x Castello, a seguito di due interpellanze bocciate, con la civica che riepiloga così i fatti. "A ottobre 2024 abbiamo protocollato un’interpellanza scritta in cui chiedevamo quali e quanti cantieri sono stati finanziati, previa richiesta da parte del comune, da finanziamenti governativi post alluvione del maggio 2023 nel tratto di fiume tra il ponte della Mingardona al ponte dell’autostrada, e tutta la documentazione relativa al nuovo Ponte della Marzocchina, chiedendo specifiche per comprendere meglio se ci sono responsabilità precise per i danni subiti dalle protezioni degli argini nel sottoponte appena inaugurato".

All’interpellanza non giunge risposta per mesi, "né in forma scritta, né tantomeno ci è stato che, come abbiamo appreso poi per canali non ufficiali a gennaio, per il Presidente Raspanti e la Segretaria Ristauri queste due domande dovevano essere presentate come accesso agli atti".

A quel punto, all’ultimo consiglio comunale di febbraio, Il Patto ripresenta le stesse domande ma attraverso un’interpellanza a risposta orale "senza alcuna richiesta di documentazione, confrontandoci tramite gli uffici col Presidente Raspanti che ce la fa modificare più volte per renderla accettabile", precisa la civica. Dell’interpellanza, però, non c’è traccia all’uscita ufficiale dei temi all’ordine del giorno del consiglio, e così Il Patto contatta il Presidente Raspanti e in risposta "ci viene comunicato che lo stralcio era stato richiesto dalla Segretaria Ristauri, senza però nessuna informazione come invece sarebbe previsto dal regolamento". Il motivo? L’interpellanza aveva natura di "accesso agli atti", e non era dunque possibile accoglierla. "Ma non richiedevamo alcun accesso agli atti", protesta Il Patto, pronto ora a percorrere altre vie per sapere se ci sono opere fluviali finanziate dal Governo e per sapere se ci sono responsabilità sui danni subiti in zona Marzocchina.

"Protocolleremo l’ennesima richiesta con le ennesime due domande, non tramite l’attività consiliare, ma direttamente all’assessore competente, e protocolleremo anche regolare accesso agli atti per richiedere ogni documento relativo ai nostri due quesiti. In più richiederemo l’intervento del Difensore Civico per un giudizio sull’operato dei nostri amministratori in materia di democraticità e obiettività nella gestione dei lavori consiliari, visto che questo non e il primo caso da inizio legislatura in cui con motivazioni assurde ci affossano il nostro lavoro consigliare".

Claudio Bolognesi