Intervento a San Prospero. Arrivano 570mila euro

Non ci sono solo gli 8,5 milioni per la messa in sicurezza del tratto urbano del fiume Santerno (più ulteriori 200mila per il giardino Chico Mendes) e il milione e 300mila euro per le frazioni di San Prospero e Zello nell’ordinanza attraverso la quale il commissario staordinario alla ricostruzione, Francesco Paolo Figliuolo, ha sbloccato ulteriori fondi per i lavori post-alluvione.

Da Roma è arrivato infatti il via libera anche a 400mila che serviranno alla sistemazione della rottura dell’argine destro del torrente Sillaro e al ripristino della funzionalità minima necessaria sugli scoli Correcchio, Ladello e altri.

E poi c’è un finanziamento da oltre 570mila euro per Ca’ Forni di Sopra, sempre nella già citata San Prospero, per il ripristino della continuità del terrapieno al fine di proteggere il nucleo abitato da ulteriori fenomeni di allagamento in una logica di ripristino dello stato di fatto.

Oltre ai già noti 200mila euro per sistemare la frana vicino alla struttura il Sorriso di a Fontanelice (proprietà del Comune di Imola) e ad alcuni piccoli stanziamenti per rimborsare l’ente di piazza Matteotti delle cifre spese per l’installazione di segnaletica per la chiusura delle strade interessate da frane e allagamenti, nell’elenco dei lavori finanziati da Figliuolo ci sono anche 65mila euro per la messa in sicurezza dei piani viabili a seguito di uno smottamento in via Morine.

Infine, anche 15mila euro per lavaggio strade e asportazione fango nelle frazioni di Spazzate Sassatelli, Sesto Imolese, Sasso Morelli e San Prospero, nonché nel tratto urbano del fiume Santerno.

Tra l’altro, è notizia di questi giorni che Sogesid e il commissario Figliuolo hanno siglato una convenzione quadro per l’affidamento degli interventi di messa in sicurezza dei territori colpiti dal maltempo. L’intesa, fanno sapere da Roma, punta a "mettere a sistema le conoscenze" in materia di ripristino delle infrastrutture viarie e manutenzione di Sogesid, società di ingegneria in house del ministero dell’Ambiente e di quello delle Infrastrutture e dei trasporti, per la realizzazione delle attività di ricostruzione sul territorio.

In particolare, Sogesid supporterà la struttura commissariale per l’intero ciclo di realizzazione degli interventi portando avanti funzioni di progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori attraverso attività di carattere tecnico-specialistico, ingegneristico, amministrativo e legale. Sogesid si occuperà inoltre di disegnare un piano d’azione fissando le priorità d’intervento ed elaborando inizialmente il cronoprogramma, mettendo a disposizione un gruppo di lavoro dedicato, in modo da coordinare tutti i processi di attuazione e avanzamento degli interventi ed il rispetto delle tempistiche, operativo direttamente sul territorio.