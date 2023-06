Intervento lampo sul ponte di via Osta

Un intervento a tempo di record.

Non solo strade comunali e provinciali, ma anche la ciclovia del Santerno. Così in questi giorni il municipio di Castel del Rio si è messo al lavoro per il ripristino del ponte di via Osta che fa parte del percorso della lunga ciclabile di collegamento tra Mordano e il paese dell’alta vallata del Santerno.

"Una speciale opera di rinforzo con blocchi di arenaria, provenienti dal materiale di scarto di cava, arrivati da Firenzuola. Li abbiamo sistemati prima e dopo il passaggio per potenziare le basi di una struttura messa a dura prova dalla furia del torrente e dalle ingenti piogge – spiega il vicesindaco alidosiano Davide Righini –. Una lavorazione intelligente e condotta in economia anche grazie all’ausilio di uno speciale ‘ragno’ da cantiere che abbiamo chiamato da San Martino di Castrozza".

Ma non è tutto. "Ora confidiamo nella posa di un guardrail nuovo perché l’attraversamento si trova a pochi passi dal Ponte degli Alidosi e l’aspetto paesaggistico non è secondario – conclude -. Il ponte di via Osta sarà funzionale anche per il futuro transito dei mezzi pesanti impegnati nei cantieri sulla strada Panoramica".

Mattia Grandi