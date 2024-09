Intesa di livello nazionale. I fuoriclasse del padel ai campi della Tozzona

C’è una grossa novità nello scenario del padel imolese. È diventato ufficiale nelle scorse ore l’accordo tra il Tozzona Tennis Park dell’ex Davis Man Massimiliano Narducci e la Zero Padel Academy di Filippo Scala per la gestione tecnica dei quattro campi del centro sportivo di via Punta. Così nel quartiere Pedagna, al fianco di una ricca programmazione corsistica, approderanno anche i match casalinghi delle squadre agonistiche impegnate nei campionati nazionali di serie A femminile, serie B e C maschile.

Il modo migliore per tenere a battesimo i due nuovi rettangoli di gioco vetrati, coperti da tensostruttura fissa, realizzati da Narducci pochi mesi fa: "Cercavo una soluzione di qualità in termini di gestione e conduzione tecnica – racconta l’ex azzurro del tennis che vive da tempo ad Imola -. Con Scala, tra i pionieri del padel in Italia, possiamo dare il via a un progetto di ampio respiro". Già, dai corsi per bambini e principianti alle lezioni per chi vuole migliorare la propria tecnica. Ma anche la parte agonistica che annovera atleti quotati come Caterina Baldi, nella Top 10 italiana e nella Top 130 del mondo, e giovani prospetti interessanti come i vari Simone Vaccari, Mattia Di Bari e Jacopo Crini.

Intesa annuale siglata ma la visione è in lungo periodo: "Sono poche le strutture nella zona che possono vantare una dotazione di campi del genere – continua Narducci -. In programma nei prossimi mesi ci sono già le tappe della ‘Chiquita Cup’ e il ‘Memorial Ussia’ poi la cerimonia inaugurale dei nuovi campi con un ospite di prestigio. Siamo al lavoro per portare in riva al Santerno anche un torneo internazionale di padel del circuito Fip". Soddisfatto anche Scala: "Il progetto Zero Padel Academy necessitava di una casa adeguata così ho colto la palla al balzo – spiega -. L’accademia è un percorso nuovo, una delle prime realtà completamente ‘made in Italy’ della specialità, che conta ben tre istruttori federali per la parte agonistica, quattro tecnici per i corsi per bimbi e amatori e tre preparatori atletici".

E ancora: "Tre campionati nazionali approderanno, per le nostre partite interne, al Tozzona Tennis Park – sottolinea Scala che con i colori del Village Paddle Imola raggiunse la serie A maschile e sfiorò lo scudetto -. Il padel mercato? Niente follie con ingaggi di atleti esteri, puntiamo alla valorizzazione dei giovani talenti di casa nostra". Da segnare in agenda, dal 7 al 15 settembre dalle ore 15 alle 18, gli Open Day di prova gratuita aperti a tutti. Senza dimenticare i progetti didattici con le scuole che nei mesi scorsi hanno calamitato sui campi di via Punta circa un migliaio di studenti.