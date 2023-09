’Intrecci di comunità’, nuova tappa. Sport, musica e sapori nostrani. Campanella pronta a festeggiare

Nuovi appuntamenti, venerdì 15 e sabato 16 settembre, con “InTrecci di Comunità, Festa dei

Quartieri e delle Frazioni”. Dopo le iniziative organizzate il 7 luglio scorso nei quartieri Marconi e Pedagna e nella frazione di San Prospero e quelle dell’1 settembre nelle frazioni di Sasso Morelli e San Prospero, questa volta il calendario di eventi che da luglio a settembre coinvolgono quartieri e frazioni del Comune di Imola avrà per protagonista il quartiere Campanella, il Centro Storico e il Centro sociale La Stalla.

Venerdì, nel quartiere Campanella, sarà di scena l’appuntamento ’A scuola di gentilezza’. Alle 16,30 ritrovo con merenda, laboratorio ’Sassi della Gentilezza’ e campi aperti per tutti. Dalle 17,30 Baby Dance e, dalle 18,30, apericena e dialoghi per il quartiere Campanella a cura del tavolo Gps. A seguire balli per tutti con esibizioni del gruppo The Stars. Mentre nella zona centro storico sarà di scena l’appuntamento con InContri in Centro. Alle 16 ritrovo al Tiro a Segno con merenda e giochi di una volta a cura di “Officina Clandestina”. Alle 17.30 “A scuola di bocce” e ping pong alla Bocciofila. Alle 18.30 festa dell’accoglienza al Nido d’Infanzia Scoiattolo con inaugurazione della mostra “la casa dei giochi si racconta” e del nuovo progetto di book sharing “la casa dei libri” con “Amici del Nido d’Infanzia Scoiattolo”.

Dalle 19 Pic Nic on the Rocca. Sabato, al centro sociale La Stalla, andrà invece in scena We Are Skate. Alle 17 ritrovo con saluti istituzionali e momento di ringraziamento della Protezione Civile alla comunità, laboratori dell’Ausl, trucca bimbi e letture a cura di “Ponte Azzurro”, Croce Rossa Italiana e artisti di strada. Alle 17,30 inizio giochi, tornei ed esibizioni Skaters, Pro-fighting Imola Asd con prove aperte della scuola. Alle cena insieme e balli con il gruppo “Pueblo Latino”.

“InTrecci di Comunità, festa dei quartieri e delle frazioni” è una iniziativa diffusa che coinvolge luoghi insoliti e spazi da scoprire, cene, musica e attività, per un pubblico di piccoli e grandi. Un palinsesto partecipato nei quartieri e nelle frazioni, promosso dal Comune in collaborazione con Nuovo Circondario Imolese, Asp - Equipe Costruire Comunità, Ancescao e realizzato insieme a istituzioni, scuole, centri sociali, associazioni e cittadini. Si tratta di un calendario di eventi da luglio a settembre che coinvolgono quartieri e frazioni del Comune di Imola.

L’obiettivo della Festa è di ri-scoprire il valore dello stare insieme, sviluppare convivialità e

rafforzare legami di prossimità e solidarietà tra gli abitanti dello stesso quartiere e frazione.