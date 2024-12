Investe ciclista e fugge, caccia all’auto ‘pirata’

Imola, 4 dicembre 2024 – Travolge un uomo in bicicletta in viale della Resistenza e poi si dà alla fuga. La polizia locale del Circondario cerca un ‘pirata della strada’. L’uomo, un 30enne di origine marocchina – B.Z., residente a Imola –, ha riportato una frattura del femore con prognosi di sessanta giorni.

L’incidente è avvenuto lunedì sera alle 19 circa, in viale della Resistenza, nei pressi dell’incrocio con via Coraglia. Secondo una primissima ricostruzione dei fatti, il conducente dell’automobile non identificata era diretto lungo viale della Resistenza verso Faenza.

Giunto vicino alla rotonda del viale all’intersezione con via Coraglia, ha colpito – per cause da accertare – la bicicletta che stava percorrendo l’attraversamento pedonale. L’uomo è caduto a terra sull’asfalto del viale.

L’auto non si è fermata e si è allontanata velocemente. Subito automobilisti di passaggio hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118 ed è stato allertato anche l’elicottero. Vista anche la dinamica dell’incidente e le prime valutazioni dei sanitari, l’uomo è stato quindi portato in volo al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Bologna con il cosiddetto ‘codice rosso’ che indica i casi più gravi, con rischio per la vita.

Per fortuna l’uomo è risultato non grave, con una prognosi di 60 giorni. La polizia locale del Nuovo circondario imolese è al lavoro per identificare l’auto ignota.