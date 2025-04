Investimento da 22 milioni: "Un percorso virtuoso"

È un "percorso virtuoso", anche "considerando come si conducono i cantieri in Italia", quello che porterà il Con.Ami a completare già "a settembre" i quattro progetti di recupero di alcuni padiglioni dell’Osservanza. A dirlo è Giacomo Capuzzimati, direttore generale del Consorzio dei 23 Comuni, che parla di "intervento molto complesso" e nel quale "l’innovazione è stato il tema centrale".

Un investimento da 22 milioni complessivi: 18 arrivati dal Pnrr e i restanti 4 dal Con.Ami. I lavori sono partiti nell’autunno 2023. Nel padiglione 1 nascerà la nuova sede dell’Accademia musicale internazionale ‘Incontri con il Maestro’. Il restauro prevede l’utilizzo dell’ala Sud del fabbricato per la collocazione dello studentato per gli allievi, mentre l’ala Nord sarà destinata alla didattica.

Il progetto del padiglione 10-12 prevede la collocazione dei servizi al cittadino e alle imprese del Circondario, attraverso l’inserimento di uffici organizzati in base alle specifiche necessità, nonché un laboratorio sulla storia della psichiatria. Già ultimato, invece, il cantiere all’ex cabina elettrica, dove troverà spazio un laboratorio per il cicloturismo metropolitano con annesso info point. E poi c’è il progetto dell’area ex Artieri, illustrato ieri nel dettaglio alla stampa nella sede del Circondario.

"Contiamo di completarlo a settembre, con largo anticipo sul target per i progetti Pnrr, fissato a giugno 2026 – spiega Capuzzimati –. E lo stesso sarà per gli altri interventi. Vogliamo andare avanti con questa intensità: stiamo facendo un buon lavoro sia dal punto di vista dell’innovazione che della collaborazione istituzionale. E questo anche considerando come si conducono i cantieri in Italia. Siamo fiduciosi che arriveremo al traguardo con grandi risultati nell’attuazione del Pnrr a Imola".

L’ultimo tassello di questa operazione di rilancio per una ampia fetta dell’Osservanza, slegata dall’utilizzo dei fondi Pnrr e dal progetto di cui sopra, è rappresentato dalla costruzione del futuro studentato universitario da circa 50 posti letto. In questo caso, il piano viene portato avanti direttamente dall’Università di Bologna che ha da poco affidato i lavori per realizzare il campus nei padiglioni 17 e 19 dell’ex complesso manicomiale per una cifra attorno ai cinque milioni. A differenza del progetto iniziale, i lavori non comprenderanno, almeno per il momento, la parte relativa alle aule e ai laboratori prevista fino a qualche tempo fa. Avvio del cantiere imminente. La tabella di marcia stilata dall’Alma Mater prevede la consegna nell’ultima parte del 2026.

e. a.