Investimento da 2,7 milioni. Nuovo ponte di Carseggio, cantiere allo sprint finale

Avanza la costruzione del nuovo ponte di Carseggio a Casalfiumanese. E per la metà di ottobre le opere strutturali dell’impalcato dell’atteso attraversamento sul fiume Santerno dovrebbero essere completate.

Dopo dieci anni del lungo iter, sul quale ha pesato anche l’aumento dei costi delle materie prime, c’è un’accelerata decisiva per l’opera costata 2,7 milioni, in gran parte coperti da un finanziamento della Regione (oltre 2,3 milioni) e per la restante parte da risorse comunali (poco più di 330mila euro). Una luce in fondo al tunnel, pardon al ponte, per i residenti di via Macerato da tempo vincolati negli spostamenti da casa alla transitabilità di un guado e di una strada provvisoria. "Abbiamo terminato l’assemblaggio della struttura in acciaio che necessita solo dell’esecuzione dell’ultima parte delle saldature e dei ritocchi alla verniciatura sulle porzioni rovinate durante il montaggio e sulle zone saldate – spiega il progettista e direttore dei lavori, affidati alla ditta Zini Elio, Fabio Dall’Aglio –. Queste operazioni, in carico all’azienda Scandiuzzi che ha fornito anche la struttura metallica, dovrebbero concludersi a breve-. Il montaggio è avvenuto mantenendo sempre libero il corso del fiume sulla porzione centrale della sua sezione idraulica, quindi, con il minimo disturbo possibile all’ambiente. La presenza della ditta Zini ha consentito anche il mantenimento delle condizioni di funzionamento ottimale del guado provvisorio". Non solo. "È stata già messa in sicurezza la parete rocciosa in sinistra idraulica rispetto a possibili distacchi franosi – ha proseguito Dall’Aglio -, creato un argine di circa un metro sul bordo del campo sovrastante, prossimo alla parete, per mettere al sicuro le future attività agricole del posto. Pochi giorni fa, infine, sono iniziate le attività di posa in opera dei ferri di armatura della soletta che richiederanno circa due settimane prima del getto".

Così l’agognato traguardo sembra sempre più vicino. Era il 20 settembre del 2014 quando la piena eccezionale del Santerno, trascinando detriti e rottami di un vecchio ponte Bailey caduto in disuso, provocò il cedimento del collegamento. Stessa sorte, qualche anno dopo, per il primo guado costruito per consentire gli spostamenti ai residenti. Una piaga peraltro aggravata dall’impraticabilità dell’unica arteria viabile alternativa di collegamento con via Maddalena, causata dall’alluvione della primavera del 2023, sostituita dal tracciamento di un’altra strada temporanea. Un quadro complesso che dovrebbe finire in archivio a ponte ultimato. L’opera avrà un’unica campata e sarà più alta di 1,5 metri rispetto al ponte precedente. "Si percepisce anche a vista il deciso avanzamento della costruzione – analizza la sindaca Beatrice Poli -. Il prossimo inverno, per fortuna, sarà diverso rispetto al passato per i residenti di Carseggio e di via Macerato. Un percorso impegnativo che ha avuto la svolta, grazie a questa amministrazione, nel 2020 con la determina di affidamento dell’incarico per progettazione e direzione dei lavori".