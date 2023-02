In un incidente avvenuto ieri intorno alle 12.45 all’incrocio tra viale Saffi e via Giovanni Dalle Bande Nere è rimasto ferito un ciclista imolese di 32 anni, G.H.S.. L’uomo era in sella alla sua bicicletta quando è stato investito da un’Audi A4, guidata da un uomo di 78 anni di Peschiera Borromeo (Milano). La vettura stava procedendo da via Garibaldi verso viale Saffi, e il ciclista proveniva dalla destra della vettura sulla ciclopista. Sul posto sono andati mezzi e personale del 118, i gli agenti della polizia locale per i rilievi. La prognosi per il ferito è fortunatamente lieve.