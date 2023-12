Ipotesi terzo mandato. Il sindaco Albertazzi:: "Sarei disponibile. Il civismo? Necessario"

"Vorrei continuare il lavoro che ho iniziato, non dico finirlo perché non finisce mai". Da quasi dieci anni Luca Albertazzi è sindaco di Dozza, eletto con una lista civica che ha sconfitto il Pd. Un identità civica che il primo cittadino rivendica e che anzi definisce necessaria. Il dibattito nazionale in corso che potrebbe aprire la possibilità di un terzo mandato consentirebbe ad Albertazzi di ricandidarsi alle elezioni che si terranno a giugno. Nel frattempo, la scorsa settimana, intervistato dal Carlino, il segretario del Pd dozzese, Raffaello De Brasi, ha annunciato che presenterà una lista di centrosinistra ampia e completamente rinnovata.

Albertazzi, si avvicina la fine del secondo mandato. Quali sono alcune cose di cui è particolarmente orgoglioso?

"Sono accadute tante cose negli ultimi anni. Ma anche nelle difficoltà sono contento che si siano cementati i rapporti di fiducia fra chi amministra, cittadini normali, e i cittadini. Il nostro è un laboratorio politico che non smette mai di introdurre innovazione. E soddisfazioni ce ne siamo tolte tante".

Per esempio?

"Guardo alle certificazioni e ai riconoscimenti che hanno dato a Dozza il prestigio che merita: dalla Bandiera arancione del Touring, ai riconoscimenti per le politiche ambientali e per i risultati nella raccolta differenziata. E siamo divenuti da poche settimane uno dei cinque comuni ambasciatori dell’eccellenza d’Italia per le politiche avanzate di welfare, anche questo con progetti innovativi che hanno ancora grossi margini di miglioramento per i prossimi anni. E poi l’unicum: da dieci anni che la tassazione comunale è rimasta sostanzialmente invariata, anche se con la tariffa puntuale avviata con largo anticipo ci sono stati dei benefici per aziende e famiglie virtuose. E poi il debito di origine comunale è calato, accanto però a un evidente rilancio delle opere pubbliche".

Il vostro progetto civico era una novità per il territorio, con caratteristiche molto legate a Dozza. Le motivazioni che hanno portato alla sua nascita sono ancora valide?

"Non solo valide, ma necessarie. L’idea è che se sei in una realtà storicamente polarizzata ideologicamente avere un approccio legato ai partiti può essere deleterio per la comunità. Venivamo da dieci anni di sostanziale immobilismo. Poi sono seguiti dieci anni di polemica becera e maldicenza: non ricordiamo una proposta che sia una da parte dell’opposizione".

Quindi i partiti non servono?

"I partiti sono fondamentali per fare sintesi delle idee su scale più ampie. Io dico dalle città in su. Quando le situazioni su base ideologica a livello locale si incancreniscono, a livello locale si può sperimentare qualcosa di diverso in cui i cittadini si dicono che a livello nazionale ognuno ha sensibilità diverse, ma a livello si collabora per gestire la nostra comunità. È un approccio innovativo e le motivazioni ci sono ancora su tutte. Non solo per Dozza".

Quindi non è contrario ai partiti come sostiene De Brasi?

"Io non ce l’ho con i partiti. Ma quando un partito, che è uno strumento fondamentale, degenera e diventa solo uno strumento per gestire il consenso, questa idea è l’antidoto".

Non correte lo stesso rischio?

"No. Perché l’autocontrollo dell’esperienza è uno dei nostri principi ispiratori. Quando hai un programma calato sul territorio e tieni le porte aperte a chiunque voglia dare un contributo serio, hai dentro di te una continua rincorsa al miglioramento".

De Brasi dice che accanto al nucleo civico ci sono esponenti della destra locale, che c’è un sostegno di CL, come si integra con il vostro civismo?

"Il progetto mette al centro la persona. Le categorie di stampo ottocentesco non c’entrano nulla. Chi porta idee, proposte e buon senso è ben accetto".

C’è l’idea di espandere questo progetto in altri comuni?

"De Brasi è un dirigente di partito di Imola che prova a venire a Dozza per costruire una cosa che è finalizzata al partito, è evidente che non è finalizzata alla comunità. Noi abbiamo costruito un progetto, relazioni solide e un programma basato sulla realtà. Questo tipo di approccio è potenzialmente replicabile e sta riscuotendo sempre più interesse. Semplicemente ora Dozza ha una credibilità e ci chiedono come abbiamo fatto. Da parte del Pd, invece, cinque anni fa è stata raffazzonata una lista all’ultimo che è durata poco più di un anno e poi si è sfilacciata. Il candidato di allora, in consiglio comunale ha sostenuto per un periodo quasi tutte le nostre proposte per poi dimettersi. Ecco, io vorrei mettere in guardia che con proposte basate sul rancore e sull’idea che il partito riacquisti potere, si rischia di fare queste figure".

Nel caso ci fosse la possibilità di un terzo mandato sarebbe disponibile?

"Io sono disponibile, ma ne vorrei parlare quando sarà nero su bianco. Sono in ogni modo disponibile perché molte delle cose su cui abbiamo lavorato vedranno il loro sviluppo nei prossimi anni, non solo le opere pubbliche, ma anche i servizi. Per esempio il lavoro sul welfare per cui abbiamo avuto un riconoscimento. E grazie alle infrastrutture moderne e sicure che stiamo per inaugurare i miei figli avranno opportunità che io non ho mai avuto, legate a sport, socialità e cultura. L’importante però non è inaugurare muri ma costruire quello che si farà dentro quei muri. Ne abbiamo avuto la prova da poco con la nuova gestione della biblioteca, che ha cambiato passo: è un piccolo assaggio di quello che potrà accadere. Purché si mantenga questo approccio. Io penso di essere ancora utile".

I temi su cui bisognerà lavorare nei prossimi anni?

"Quando si parla di grandi opere, il metodo è fondamentale. Un esempio, l’apertura del casello, prima che arrivassimo noi non era mai stato fatto uno studio sull’impatto che avrà sul traffico. Le scelte importanti da fare le faremo con buon senso e le baseremo su questi dati".

La campagna elettorale è già iniziata.

"L’invito che faccio è quello di approcciarsi alla campagna elettorale su un piano di realtà. Senza negare l’evidenza. Senza degenerare nella maldicenza. E, soprattutto, evitando di prendere in giro i cittadini".

Patrick Colgan