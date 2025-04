Irce, nuovo stabilimento in Cina. Dieci milioni con intesa Bpm-Sace : "Innovazione e grande tecnologia"

Dieci milioni di euro per finanziare la realizzazione di un nuovo stabilimento industriale in Cina. È l’operazione perfezionata da Banco Bpm a favore di Irce Spa, importante realtà multinazionale che opera nel settore dei conduttori per avvolgimento e cavi elettrici con sede in via Lasie. La linea di credito, della durata di otto anni ed erogabile in più soluzioni, è assistita dalla ‘Garanzia Futuro’ di Sace, della quale in passato hanno beneficiato altre aziende imolesi tra cui Sacmi, oltre alla stessa Irce.

Il progetto, presentato alla comunità finanziaria lo scorso giugno, rientra nel piano 2024-2028 e sarà realizzato dalla società controllata cinese Irce Electromagnetic Wire, interamente detenuta dalla capogruppo Irce. Il finanziamento supporterà la costruzione di un nuovo stabilimento produttivo ad Hai’an, nella provincia di Jiangsu collocata lungo la costa est del Paese, e l’acquisto dei relativi macchinari e impianti.

"Siamo orgogliosi di tornare al fianco di Irce, una realtà storica che unisce al radicamento territoriale una forte vocazione internazionale – dichiara Marco Notari, responsabile del Mercato corporate area Centro-Nord di Banco Bpm –. Sentiamo la responsabilità di promuovere e sostenere il territorio e le imprese che, come Irce, sono impegnate in un percorso di crescita sostenibile attraverso piani di sviluppo improntati su innovazione e tecnologia d’avanguardia. Questo accordo ci conferma come partner privilegiato delle imprese del Paese, con molte delle quali abbiamo costruito nel tempo un consolidato rapporto di fiducia".

Il gruppo Irce, quotato su Euronext Star Milan, è un’importante realtà multinazionale la cui produzione è dislocata in tre stabilimenti in Italia – il quartier generale di Imola e poi gli stabilimenti di Guglionesi (Campobasso) e Umbertide (Perugia) – e in cinque stabilimenti esteri (Paesi Bassi, Regno Unito, Germania, Brasile e India). Il gruppo si distingue per i più moderni e innovativi impianti produttivi, tecnologie all’avanguardia e processi avanzati di autocontrollo che garantiscono i massimi livelli di qualità e produttività.

Quello di via Lasie, in particolare, è come accennato il più grande e importante stabilimento del gruppo. Qui, nel cuore della zona industriale, si producono fili smaltati in rame e cavi destinati al settore industriale. Lo stabilimento dispone anche di un impianto per la realizzazione di mescole impiegate dall’intero gruppo nella produzione dei cavi.

"Siamo lieti di supportare il progetto di Irce Spa attraverso ‘Garanzia Futuro’, che testimonia il nostro impegno nel sostenere l’internazionalizzazione delle imprese italiane – aggiunge Marco Mercurio, direttore regionale area Centro-Nord di Sace –. Questo finanziamento rappresenta un passo importante nel piano di crescita sostenibile di Irce, favorendo l’espansione della sua presenza in Cina e consolidando ulteriormente la competitività del Gruppo sui mercati internazionali. Questa collaborazione rafforza il nostro ruolo di partner strategico al fianco delle imprese italiane, contribuendo a rendere più solide le basi per un futuro di innovazione e successo".