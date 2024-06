Irma Ortolani spegne cento candeline

Medaglia dei centenari per Irma Ortolani. A farle gli auguri è stato direttamente il sindaco Marco Panieri. Quando è nata, il 25 aprile del 1924, non avrebbe immaginato che proprio il 25 aprile sarebbe poi diventata una data simbolo per l’Italia. Ortolani ha spento 100 candeline nell’affetto dei familiari e degli amici. Nata a Castel Guelfo, in una numerosa famiglia a mezzadria, in dieci tra fratelli e sorelle, da bambina ha frequentato le scuole elementari per poi cominciare fin da ragazza ad andare a lavorare nelle risaie del ferrarese. Una vita dura, con i campi che si raggiungevano in bicletta. "Quando foravano, scattava la solidarietà fra le mondine: c’era chi la caricava sulla bici e chi portava la bicletta forata fino alla risaia", spiega la figlia Ivonne Battilani, nel riportare il racconto che le faceva la mamma. Poi nel 1947 il matrimonio con Dino Battilani, il trasferimento a Casola Canina e la nascita della figlia Ivonne Battilani, sempre continuando a lavorare in campagna. Nel 1960 il trasferimento a Imola e il nuovo lavoro come donna di servizio. "La sua grande passione è sempre stato il ballo", fa sapere la figlia.