Irrompe in municipio e si siede sulla postazione di un’impiegata

È entrato in un edificio del municipio e, approfittando dell’assenza dell’impiegata, si è seduto al computer per ascoltare della musica. È successo l’altro giorno quando la donna, al suo ritorno, ha deciso di chiamare immediatamente le forze dell’ordine, dopo aver constatato che il giovane non aveva la minima intenzione di alzarsi dalla postazione e andarsene.

Sul posto si è portata immediatamente una volante della polizia che, dopo aver identificato il giovane, lo ha convinto a ’restituire’ il computer all’impiegata.

Il giovane, un marocchino poco più che ventenne, è stato denunciato per l’accesso non autorizzato al dispositivo elettronico prendendosi poi un’altra denuncia per ricettazione.

Il ragazzo, infatti, si era recato in municipio con un monopattino risultato rubato nelle ore precedenti. Il mezzo è già stato restituito al legittimo proprietario, mentre la polizia procede con le indagini per identificare il responsabile del furto.

m. s.