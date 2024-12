Iscrizioni scuola 2025-2026: al via l'8 gennaio con open day il 14 dicembre

Al via l’8 gennaio le iscrizioni alla scuola dell’Infanzia (ex materne) e ai primi anni della scuola primaria (ex elementari) e secondaria di primo grado (ex medie). La finestra per le immatricolazioni per l’anno scolastico 2025-2026 resterà aperta fino al 31 del mese. Interessati oltre 1.600 alunni e le rispettive famiglie.

Organizzato anche quest’anno un open day delle scuole dell’Infanzia che si svolgerà sabato 14 dicembre dalle 9 alle 12 in tutte le scuole comunali, statali e private paritarie della città.

"Questa scelta è un’ulteriore dimostrazione della sinergia e dello stretto rapporto di collaborazione tra i diversi soggetti gestori, che ogni anno sono in grado di soddisfare pienamente la domanda delle famiglie", sottolinea il vicesindaco e assessore alla Scuola, Fabrizio Castellari, che a giorni lascerà il proprio incarico comunale per fare il proprio ingresso nell’Assemblea legislativa della Regione.

Saranno poi programmati altri open day anche per le scuole primarie e secondarie di primo grado, organizzati direttamente da ogni istituto comprensivo, per poter incontrare i docenti direttamente nelle sedi scolastiche e per ascoltare e confrontarsi in merito all’offerta didattica di ciascun istituto. In questo senso, maggiori informazioni su date e orari si possono trovare online nei prossimi giorni. Già da oggi, invece, sono disponibili sul sito del Comune e degli istituti comprensivi i bandi (condivisi) per le iscrizioni.

"Il lavoro del tavolo di confronto per definirli si è chiuso positivamente nei giorni scorsi – aggiunge Castellari –. A portare avanti questo compito è stato il gruppo di lavoro istituito appositamente per predisporre i bandi per le iscrizioni a tutte le scuole dell’infanzia (statali, comunali, paritarie), alle scuole primarie e alle scuole secondarie di primo grado. I bandi condivisi fra tutti gli istituti, pur nel pieno rispetto dell’autonomia scolastica, sono un valore aggiunto per le scuole e per le famiglie".

Per quanto riguarda la scuola dell’Infanzia, l’offerta dei posti è suddivisa fra tre gestori del servizio: il Comune, con 21 sezioni proprie; la scuola statale, con 23 sezioni e il privato paritario, con 18 sezioni. Per la scuola primaria l’offerta si suddivide in tempo ordinario (dalle 27 alle 30 ore settimanali) e tempo pieno (40 ore settimanali) e riguarda i sei istituti comprensivi statali e l’istituto comprensivo paritario San Giovanni Bosco. Per le scuole secondarie di primo grado, l’offerta è articolata prevalentemente su sei giorni, dal lunedì al sabato, con alcuni corsi anche su cinque giorni, dal lunedì al venerdì. Inoltre, c’è la possibilità per le scuole secondarie di primo grado di scegliere la seconda lingua straniera, offerta dai singoli corsi, oppure l’inglese potenziato, stante che la prima lingua straniera per tutti è l’inglese.

"La scuola imolese si conferma forte ed evoluta – conclude Castellari –, con un’offerta formativa molto qualificata ed apprezzata dalle famiglie. Tutto è pronto per accogliere le iscrizioni dei nuovi alunni e alunne".