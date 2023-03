Isola ecologica, la svolta Progetto cancellato "Costi troppo alti e ascolto dei cittadini"

di Enrico Agnessi

"Mettiamo la parola fine", "in maniera definitiva" e "per sempre" all’isola ecologica di Montericco. Si libera di un peso portato in tasca per oltre un anno, il sindaco Marco Panieri, ufficializzando quello che era chiaro ormai da settimane: l’accantonamento del progetto per la costruzione di una nuova area attrezzata per la raccolta differenziata di rifiuti in Pedagna, nel quartiere più popoloso della città.

Un annuncio che è molto più di una semplice presa d’atto della scarsità dei fondi del Pnrr necessari per portare a termine l’opera della quale si parla da anni, ma finita negli ultimi dodici mesi al centro delle proteste dei residenti. È una scelta politica, quella del primo cittadino e della sua Giunta. Pur continuando a definire "non sbagliato" il progetto, davanti alla prima vera grande contestazione del mandato l’amministrazione comunale ha deciso di non andare allo scontro con i cittadini.

Una scelta indolore per Con.Ami (responsabile del progetto) ma non per Hera, alla quale viene evidentemente chiesto di rinunciare a qualcosa in un periodo comunque di utili record per la multiutility.

"Non è più un’opera strategica", scandisce Panieri in conferenza stampa (nella foto in alto, assieme all’assessora Elisa Spada), identificando tre motivazioni alla base della decisione: allungamento dei tempi per l’assegnazione dei fondi del Pnrr richiesti, aumento dei costi delle materie prime ed esito del percorso di ascolto con i residenti.

La graduatoria ministeriale sul Pnrr "non pare assicurare l’ottenimento dell’intera quota del finanziamento", spiega il sindaco Panieri. E cioè un milione di euro a fronte di un progetto da 1,8 milioni di euro e con un quadro economico complessivo da 2,3 milioni.

"Un costo destinato a salire, visto sia l’aumento dei prezzi delle materie prime sia la sopravvenuta necessità di ulteriori lavori per interferenze con sottoservizi emerse nell’ambito del progetto esecutivo", prosegue il primo cittadino. Che annuncia: "Abbiamo deciso di riprogrammare i 2,3 milioni all’interno del piano triennale del Con.Ami indirizzandoli verso l’aumento costi del piano integrato per il rilancio dell’Osservanza".

E le rimostranze dei cittadini, manifestate in una serie di incontri con la Giunta? "Le abbiamo ascoltate e abbiamo compreso quanto sia importante lavorare sul piano culturale e della sensibilizzazione come strumenti per incrementare la percentuale di differenziata", osserva l’assessora all’Ambiente, Elisa Spada, dando appuntamento al ciclo di incontri nei quartieri e nelle frazioni dedicati appunto al riciclo dei rifiuti al via proprio oggi alle 18.30 al centro sociale Giovannini.

"Trasferire il progetto in un’altra parte della città? Impossibile – sottolinea Spada –. O si porta avanti quello, o la candidatura ai fondi del Pnrr decade in toto". E non solo. "Abbiamo fatto valutazioni su altri terreni – riferisce Panieri –, ma spostando il progetto da un’altra parte verrebbe meno la sua funzione in Pedagna. Si rischiano di avere distanze troppo grandi rispetto al bacino di utenza. Sono state valutate tutte le ipotesi, come in un’impresa. E sono più le negatività che le positività. L’investimento non vale la candela, anche se avrebbe portato ad aumentare la percentuale di raccolta differenziata. Ora dovremo migliorare la cultura del rifiuto".