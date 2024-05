Isolati e rimasti senza terreni: "Ma ora guardiamo al futuro"

Continuiamo a raccontare alcune storie a un anno dall’alluvione e dalle frane del 2023. Sono storie emblematiche, ma simili a tante altre.

Un boato, ed ecco che la terra comincia a scivolare proprio accanto all’azienda. Nel punto esatto in cui, pochi istanti prima, era parcheggiata la macchina. Quel rumore, Alvaro Prantoni, imprenditore della ‘Bordona’, di Casalfiumanese, non se lo scorderà mai. A distanza di un anno dall’alluvione, la sua è una delle tante voci degli imprenditori della Vallata del Santerno che non manca di farsi sentire. Perché nonostante l’ottimismo e l’orgoglio di non essersi arreso, le ferite e il senso di abbandono provocato da quanto accaduto un anno fa, nel maggio 2023, sono ancora evidenti. "La prima alluvione, quella del 3 maggio, non aveva creato troppi problemi – racconta Prantoni –. Certo, l’acqua non aveva fatto bene ai nostri cereali, importanti per l’alimentazione dei nostri animali, ma il peggio è arrivato dop". Il 17 maggio, infatti, si iniziano a creare le prime condizioni di pericolo. Prantoni decide di andare in azienda a controllare, parcheggia la macchina accanto alla stalla, poi decide di spostarla un po’ più avanti. Tempo tre minuti e al posto del parcheggio c’è una grande montagna di terra: "È stato spaventoso, ma è stata solo una delle tante frane che hanno creato problemi alla nostra azienda. Abbiamo avuto appezzamenti di terreni persi, smottamenti. Qualcosa siamo riusciti a recuperare, abbiamo fatto dei drenaggi, ma lo abbiamo fatto solo e unicamente con le nostre forze e con l’aiuto di enti privati. Nessun rimborso, quindi, da parte delle istituzioni". Si salva il salvabile, ma i problemi non finiscono: "Su alcuni appezzamenti abbiamo ‘bypassato’ – spiega Prantoni – ma il nostro più grande problema è l’interruzione della viabilità. La ‘via Bordona’ e la ‘Maddalena’ sono infatti strade ancora disastrate ed erano importanti per noi; permettevano alle persone di raggiungerci, fondamentale per la vendita diretta. Per fortuna abbiamo un negozio a Imola e a Bologna, per cui siamo riusciti a ‘tamponare’ e non finire in rosso".

Nonostante gli eventi traumatici e qualche perdita, Prantoni sta riuscendo piano piano a voltare pagina: "Abbiamo avuto un calo di produzione del latte del 20 per cento – dice – perché purtroppo gli animali stanno mangiando ancora il fieno dello scorso anno trapassato dalle piogge e non hanno prodotto quello che poteva essere nelle possibilità. Però guardiamo al futuro. In questi giorni abbiamo portato un pochino di fieno della nuova produzione e i nostri animali stanno finalmente mangiando volentieri. Ci vuole pazienza, ma so anche che ci sono persone messe peggio di me in questo momento e – conclude – se dovesse disgraziatamente ricapitare, mi rimboccherei le maniche come ho fatto l’anno scorso".

Francesca Pradelli