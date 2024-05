Isolato dalle frane: "Il mio b&b è ripartito grazie alla solidarietà di amici e sconosciuti"

Una raccolta fondi su FaceBook e tanta solidarietà. È grazie all’aiuto di amici, ex ospiti e anche di generosi sconosciuti che Andrea Bandini, proprietario del b&b ‘Tordicella’ a Castel del Rio, è riuscito a riaprire le porte della sua struttura il 28 marzo.

Un nuovo inizio, dopo i giorni terribili vissuti a maggio dello scorso anno: "L’anno scorso mi sono trovato isolato dalle frane – racconta – fino al 16 maggio potevo scendere in qualche modo passando per i campi. Poi, il 17, è venuta giù una quantità di terra tale che mi ha isolato completamente. Ho chiamato i soccorsi e sono stato evacuato intorno alle 23 con l’elicottero militare. Non è stata una bella esperienza".

Le frane non hanno provocato direttamente danni alla struttura dove Bandini vive e gestisce la sua attività, ma ha completamente spazzato via la linea elettrica lasciandolo senza luce e acqua. Oltre ciò, è andata perduta la strada che collegava direttamente il b&b: "Quanto successo è stato un fulmine a ciel sereno. Ho completamente perso la stagione, perché per l’estate era impossibile pensare di riaprire. Avevo appena aperto la partita iva perché avevo un buon fatturato, era un periodo positivo e poi tutto d’un tratto mi sono trovato con tante spese da gestire e non sapevo minimamente come muovermi – ricorda con amarezza Bandini –. Poi, l’idea della raccolta fondi. Pochi giorni dopo l’accaduto, ho deciso di non arrendermi e di chiedere aiuto, perché avevo capito che i tempi burocratici sarebbero stati lunghi – racconta –. Ho quindi aperto una raccolta fondi su Facebook. Grazie a quello e grazie al sostegno delle persone, anche sconosciute, sono riuscito a ricostruire la strada, il tutto fatto in regola. Ho riaperto ufficialmente da poco, nonostante avessi sistemato tutto quasi subito, perché il Comune ha giustamente voluto accertarsi dell’agibilità del tratto".

Nonostante quindi la sua sia una storia a lieto fine, Andrea Bandini lancia un appello: "Se sono riuscito a riaprire è perché ho avuto una mano nel momento giusto – afferma – . Ci sono persone, però, che sono senza casa, hanno ricevuto le prime cifre da sfollati un mese fa. Io so che lo Stato c’è, ma i tempi sono lunghissimi. Ci vogliono soldi e ci vogliono subito. Questa storia non va dimenticata. Anche perché – conclude – niente è come prima. Le strade hanno cambiato morfologia, sono diverse e lo saranno per sempre".

Francesca Pradelli