Istituti e associazioni . Patto per la formazione

Oltre cento insegnanti e una quarantina tra associazioni ed enti del territorio hanno partecipato alla ‘Giornata della progettazione territoriale dell’offerta formativa’, appuntamento annuale che si è svolto venerdì scorso alle elementari Cappuccini, in via Villa Clelia.

L’iniziativa, organizzata dal Ciss/T del Circondario nell’ambito del Piano annuale 2025/2026 del Distretto per l’istruzione, la formazione e il lavoro, ha l’obiettivo di mettere in contatto diretto scuole e realtà associative, culturali e sociali del territorio, riconosciute come vere e proprie ‘agenzie educative’ capaci di arricchire l’offerta scolastica e la formazione degli insegnanti.

Nel corso della mattinata, i rappresentanti delle associazioni hanno presentato progetti educativi e attività, mentre docenti e dirigenti scolastici hanno potuto raccogliere informazioni, idee e materiali per integrare i percorsi didattici del prossimo anno.

Ad aprire i lavori sono state le istituzioni: la sindaca castellana Francesca Marchetti, delegata alla Scuola per il Circondario, l’assessora imolese all’Istruzione, Gianna Gambetti, la consigliera della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, Ivana Topi, la referente del Ciss/T, Daniela Borzatta, e la responsabile del servizio Infanzia del Comune, Barbara Molinazzi.

"La giornata della Progettazione Territoriale dell’Offerta Formativa rappresenta una grande opportunità per mettere in rete le competenze, le esperienze ed i progetti promossi dalle realtà associative del nostro territorio e la scuola – sottolineano Marchetti e Gambetti –. Abbiamo bisogno di rafforzare sempre più i legami fra scuola e territorio, ed è attraverso iniziative come questa che la scuola e realtà associative si incontrano, trasformando la collaborazione in un valore aggiunto per la crescita culturale e sociale delle nuove generazioni. La sfida educativa, di fronte alla complessità odierna, richiede una rinnovata alleanza tra tutte le agenzie della comunità educante, per rispondere ai nuovi bisogni e per non lasciare indietro nessuno."

Il clima della giornata ha confermato queste parole, offrendo un’occasione di partecipazione attiva e progettazione condivisa. Dall’educazione ambientale alla promozione culturale, dallo sport alla cittadinanza attiva, i progetti proposti hanno mostrato la ricchezza e la vitalità del tessuto associativo imolese.

La ‘Giornata della progettazione territoriale’ si è così riaffermata come uno strumento fondamentale per consolidare un’alleanza educativa stabile tra scuole e territorio, capace di affrontare le sfide del presente e accompagnare gli studenti in un percorso di crescita culturale, sociale e umana.