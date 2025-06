Istituto Alberghetti, borse di studio Fiom

Un premio per quanti si sono distinti con elaborati grafici e digitali su temi di grande rilevanza sociale, come la salute e sicurezza sul lavoro e la precarietà occupazionale. Consegnate nei giorni scorsi, nella biblioteca dell’istituto superiore Alberghetti, le borse di studio Fiom Cgil di Imola, per un valore complessivo di mille euro. "È stata un’esperienza molto positiva – dichiara Marco Valentini, segretario generale della Fiom di Imola –, che ha messo al centro temi che riguardano i ragazzi e le ragazze, i quali hanno svolto gli elaborati con passione e consapevolezza". All’evento erano presenti gli assessori Gianna Gambetti e Pierangelo Raffini, il consigliere regionale Fabrizio Castellari, Luca Palladino (Tavolo delle imprese) e Giovanni Cotugno (segretario Fiom Emilia Romagna). Insieme ai rappresentanti degli studenti, hanno preso parte a una tavola rotonda intitolata ‘Il valore educativo della sicurezza sul lavoro’.