Italian Motor Week, Imola tra i protagonisti

Imola tra le grandi protagoniste della terza edizione di Italian Motor Week, la settimana del made in Italy motoristico che da oggi a domenica 21 settembre porterà in tutta Italia oltre cento eventi dedicati a due e quattro ruote. La manifestazione è organizzata da Città dei Motori, la rete Anci che riunisce 40 Comuni italiani legati a marchi, circuiti e protagonisti del motorismo nazionale, nata per promuovere insieme turismo, cultura e identità territoriale attraverso la passione per i motori. In città, riflettori puntati su due eventi molto attesi: l’Historic Minardi Day, di scena oggi e domani, e la mostra scambio del Crame del prossimo fine settimana.

"Con ‘Italian Motor Week 25’, Città dei Motori consolida l’impegno nella valorizzazione del made in Italy motoristico, elemento trainante non solo per il turismo, ma per l’immagine e l’identità del nostro Paese – sottolinea Luigi Zironi, sindaco di Maranello e presidente di Città dei Motori –. La rete sta lavorando in questo senso, assieme ad istituzioni, partner e stakeholder: a cominciare dalla proposta di legge bipartisan sul turismo motoristico elaborata dall’intergruppo parlamentare ‘Amici dei motori’, ma anche grazie a manifestazioni come ‘Italian Motor Week’, ormai alla terza edizione".

Nel 2023 Italian Motor Week aveva registrato 110mila presenze, salite a 140mila nel 2024. Per l’edizione 2025 l’obiettivo è superare quei numeri, con un programma che, nel caso di Imola, lega il nome della città e del suo autodromo a eventi che celebrano miti e passioni senza tempo.