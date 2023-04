Italiano e tecnologia al top, matematica in fondo

Quali sono le abitudini, le preferenze e gli stili di vita dei ragazzi di Imola? Oggi cercheremo di rispondere a questa domanda, basandoci sui risultati di un sondaggio che abbiamo realizzato coinvolgendo 183 ragazzi dell’Istituto comprensivo 7 di Imola.

IL TELEFONINO

Da quello che sappiamo la nostra generazione è molto fissata sull’uso di apparecchi elettronici, soprattutto, il cellulare.

Per i nostri genitori l’invenzione di nuove tecnologie è qualcosa che ci sta portando via la nostra adolescenza e che influenza i nostri voti a scuola.

Molti ragazzi che hanno compilato il sondaggio hanno dichiarato di usare il cellulare tra le due e le tre ore al giorno, ma sono tanti anche quelli che lo usano quattro o cinque.

La maggior parte di ragazzi controlla soprattutto Whatsapp (49), mentre solo 29 hanno indicato Instagram. Al contrario TikTok (42 preferenze) è ancora tra i più usati, anche se qualcuno dice che sta passando di moda. Tra i social più di nicchia troviamo Snapchat. Nonostante siano molti pochi, ci sono poi studenti che non usano social.

I TRASPORTI

Più della metà dei ragazzi va a scuola in macchina, mentre il 34% ci arriva camminando. Solo il 3% usa la bici, il 4% l’autobus, mentre i restanti variano sempre.

LA SCUOLA

La scelta della scuola superiore è uno dei passi più significativi che i ragazzi di 13 e 14 anni devono compiere. Quest’anno quello che è andato per la maggiore è stato il Liceo Scientifico Tradizionale. Uno studente su cinque andrà in questo liceo. Subito dopo troviamo il Cassiano con il 15% degli studenti, al terzo posto l’Istituto Tecnico Agrario a pari merito con l’I.T.I.S. In campo liceale, dopo lo scientifico tradizionale, troviamo Scienze Umane e Linguistico.

Si nota inoltre che il 46,4% dei ragazzi che frequenta l’IC7 Imola ha scelto un istituto tecnico o professionale, contro il 53,6% che ha preferito un liceo.

Alla domanda "qual è la materia che ti piace di più?", motoria ha vinto con il 27% dei voti. Al secondo posto inglese, amato dal 14,8% degli studenti che hanno risposto al nostro quiz, mentre la materia che meno ragazzi considerano la loro preferita è la geografia, che non supera l’1% dei voti. Tuttavia, alla domanda "qual è la materia che ti piace di meno?", la maggior parte dei voti (un terzo) è andata alla matematica, che aveva occupato il terzo posto nella classifica delle materie con più preferenze. È proprio vero che la matematica o si ama o si odia!

I CIBI

Parlando invece di cibo, abbiamo posto una delle domande che divide maggiormente le persone in tutto il mondo: dolce o salato? Il più votato è stato il salato, ma di veramente poco: preferenza del 55%, contro il 45% per il dolce.

LE USCITE E LA CITTÀ

Ma dove vanno i teenager di Imola quando escono? I luoghi in cui i ragazzi preferiscono passare il tempo sono situati soprattutto nella zona della Pedagna e del Centro commerciale Leonardo.

Ma i ragazzi di Imola sono contenti di vivere in questa città? Tre su quattro rispondono di sì! Abbiamo comunque chiesto se vorrebbero cambiare qualcosa: 18 studenti trovano Imola perfetta così com’è, ma tutti gli altri hanno fornito qualche consiglio: in 17 vorrebbero un miglioramento sul fronte dell’intrattenimento, in particolare suggeriscono di organizzare attività o costruire più luoghi di svago come cinema, sale giochi, biblioteche e negozi. In 26 hanno avuto da ridire sulla pulizia e il mantenimento della città, in particolare sui pattumi, sempre pieni e rotti, sulle strade da sistemare e sul numero di parcheggi. In 16 hanno pensato che sarebbe una buona idea aggiungere spazi dedicati ai ragazzi, sia per uscire con gli amici che per studiare all’aperto. Infine in 22 hanno chiesto più campi da basket, da calcio, piscine e piste da pattinaggio.

LO SPORT

Sono comunque già molti gli sport che nella nostra città possono essere praticati.

Secondo l’inchiesta che abbiamo compiuto, la minoranza dei ragazzi fa sport come pallamano e arrampicata, mentre la maggioranza pratica calcio. Parlando di quest’ultimo sport, dai dati presi scopriamo che 62 persone non hanno squadre del cuore, 44 tifano Juventus, mentre il Milan, che è la seconda squadra più tifata in Italia, all’IC 7 Imola lo è solo da 18 persone.

Camilla Mingotti, Anna Broccoli, Jacopo Tarroni, Leonardo Barbieri,

Kevin Manicone

IIIB ’Orsini’ – I.C. 7 Imola