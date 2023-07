Iv: "Rifiuti, ok alla discarica. Poi il termovalorizzatore"

La discarica imolese di Via Pediano è tornata ad essere di stretta attualità dopo l’accordo con la Regione per riaprirla a tempo determinato, si parla con scadenza 31 dicembre 2024, al fine di accogliere il conferimento delle centinaia di migliaia di tonnellate di rifiuti solidi urbani formatisi dopo gli eventi alluvionali in Romagna di maggio scorsi. "Noi di Italia Viva Imola ribadiamo - dicono i coordinatori Matteo Martignani e Abril Muvumbi- il concetto di straordinarietà della situazione pertanto la riapertura non deve essere a tempo indeterminato e la solidarietà non deve fungere da pretesto. Per questi motivi noi andiamo oltre e riteniamo che il ’sì’ dell’Amministrazione Imolese alla Regione debba essere contemporaneo alla messa in cantiere in tempi rapidi di un progetto di individuazione di sito e costruzione di un termovalorizzatore al servizio della Romagna. Un termovalorizzatore -aggiungono- di alta tecnologia e sicurezza per il territorio. Solo in questo modo l’annoso problema della discarica potrebbe essere superato definitivamente e avremmo ricadute positive sulla filiera energetica senza trascurare il tema ambientale. Inoltre abbiamo in agenda l’organizzazione di un’iniziativa politica a settembre dove invitare i cittadini per comprendere meglio i pro e i contro di un investimento del genere. Ci aspettiamo un riscontro da parte dell’Amministrazione verso la nostra proposta".