Ivan Balducci muore travolto da un’auto pirata. Il 27enne che lo ha travolto si consegna due ore dopo

Imola, 3 agosto 2023 – Stava passeggiando nel cuore della notte in via Montericco quando, all’improvviso, alle sue spalle, è sbucata un’auto che lo ha colpito in pieno facendolo finire nel fosso a lato della strada. Un colpo tremendo che non ha lasciato scampo a Ivan Balducci, 55 anni, residente a Imola, morto sul colpo a causa dei gravi traumi riportati.

Il giovane che l’ha investito, un 27enne, è invece fuggito a tutta velocità senza prestargli soccorso per poi consegnarsi alle forze dell’ordine poche ore dopo.

È finita così la tragica serata a cavallo tra martedì e mercoledì quando gli agenti della polizia locale, guidati dal comandante Daniele Brighi, hanno denunciato S.J., residente in città, per i reati di omicidio stradale e omissione di soccorso con fuga.

È circa la mezzanotte quando il 55enne sta percorrendo a piedi via Montericco nel tratto compreso tra via Suore e via Battisiti. All’improvviso sente il motore di un’auto avvicinarsi, ma non ha nemmeno il tempo di rendersi conto di quello che sta succedendo. Il veicolo, una Volkswagen Caddy, lo colpisce alle spalle facendolo precipitare nel fosso a destra della strada.

A quel punto il giovane, invece che fermarsi a prestare soccorso al 55enne, preme il piede sull’acceleratore e fugge a tutta velocità.

Alla scena assistono alcuni passanti che avvisano immediatamente le forze dell’ordine. Sul posto, oltre a un’ambulanza del 118, si precipita una pattuglia della polizia locale che blocca il traffico per effettuare i rilievi in sicurezza. Ai sanitari, invece, non resta altro da fare che constatare il decesso del 55enne, morto per la gravità dei traumi interni riportati.

Gli agenti, mentre la salma viene messa a disposizione dell’autorità giudiziaria, iniziano immediatamente a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e il cerchio, attorno al 27enne, anche grazie alle testimonianze di chi ha assistito alla tragedia, comincia subito a stringersi.

E, così, due ore dopo la fuga, il ragazzo – probabilmente consigliato dai genitori – si presenta al commissariato di polizia assieme alla madre, ammettendo le proprie responsabilità.

La polizia avvisa immediatamente i colleghi della municipale a cui viene trasmessa la pratica. Il giovane viene così denunciato per omicidio stradale e omissione di soccorso (l’arresto scatta soltanto se la fuga dura per oltre 24 ore) mentre il veicolo, con evidenti danni alla parte anteriore destra, finisce sotto sequestro.

L’area in cui è avvenuto l’incidente non è molto illuminata, ma è evidente – dato il livello di danneggiamento della vettura – che l’automobilista non può non essersi accorto di quanto accaduto.

L’ultimo saluto a Ivan si terrà sabato. Camera ardente alle 7,30, benedizione alle 9, poi, alle 9,30, partenza per San Pio dove si celebrerà il rito funebre.