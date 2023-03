Jade, la regina di Francia La voce della Maragno in tour in un omaggio ai Queen

Jade di Francia. Continua l’ascesa artistica oltralpe della rocker imolese Giada Maragno (foto) che, dopo il boom nell’edizione transalpina del talent show ‘The Voice’, è pronta a partire in tour con lo spettacolo ‘500 Voix pour Queen. La tournee des 500 choristes’. Il modo migliore per celebrare il mito immortale di Freddie Mercury e la leggendaria band inglese. Il format, prodotto da David Hardit, andrà in scena dal prossimo dicembre in poi con oltre 30 date live nelle più prestigiose location del Paese con la torre Eiffel.

"Una soddisfazione enorme – commenta a caldo la Maragno in arte ‘Jade’ –. Non vedevo l’ora di tornare da quelle parti e riabbracciare i miei fans francesi. Si tratta della prima grande opportunità dopo la positiva esperienza a ‘The Voice Francia’. Hardit, che è anche talent scout, mi ha notata proprio durante la trasmissione". E Jade, con la sua graffiante anima rock e metal, è apparsa subito la scelta giusta per completare il cast dello spettacolo. Unica quota italiana in un progetto tutto al femminile. "Quattro le cantanti protagoniste sul palco supportate da 500 coristi. Con me ci saranno Cecilia, Charlie ed Emji – anticipa l’ugola d’oro di Imola –. Più la special guest Demi Mondaine. Ognuna di noi incarnerà un lato del carattere, dell’espressività e dell’arte di Mercury. A me spetterà la sua straordinaria vena operistica".

Già, e torna alla mente il capolavoro ‘Barcelona’ cantato dal compianto leader dei Queen insieme al soprano Montserrat Caballé. Ma anche il ‘Nessun Dorma’ di Puccini in coppia con Luciano Pavarotti. "Siamo artiste molto differenti tra noi. Non rinuncerò, però, alla mia vocazione rock e interpreterò pure i brani più tirati dei Queen – prosegue la Maragno –. L’emozione di duettare, seppur in modo virtuale, con Freddie che apparirà in un gigantesco wall".

Non è la prima volta che Jade si confronta con il mondo di Mercury e soci. "Non posso certo dimenticare il musical tributo ‘We will rock you’ dove ho lavorato con l’icona Anastacia – ricorda la ragazza –. I Queen sono una garanzia di richiamo anche per il grande pubblico. La data zero, in agenda il 1° aprile nel palazzetto di Reims, è già sold out con oltre 4mila biglietti venduti".

L’auspicio, però, è quello di vedere Jade presto anche a Imola. "Qualcosa si sta muovendo in questo senso in proiezione estiva, ma ora è presto per parlarne – svela –. Il festival di Sanremo? Resto fedele al fascino delle grandi voci e mi sono lasciata trasportare dalla magia del duetto di Giorgia ed Elisa nella serata delle cover. Tra le nuove leve dico Madame e Lazza. Voto di stima alla Oxa, una vera metallara all’Ariston".

Mattia Grandi