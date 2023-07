Judo Imola-Bcc, gioco di squadra per lo sport senza barriere

Fondata nel 1970, l’associazione sportiva Judo Imola è stata pioniera nell’offrire a bambine e bambini con disabilità la possibilità di esprimersi sul tatami. E ancora oggi le sue parole dell’ordine sono aggregazione e inclusività.

Non a caso, grazie a una serie di corsi di perfezionamento organizzati dalla Federazione italiana degli sport paralimpici degli intellettivo relazionali, la società guidata dal presidente Vito Ponzi ha formato in modo adeguato due tecnici capaci di guidare e seguire una ventina di atleti atleti autistici, con ritardi motori e non vedenti nelle fasi di avvicinamento e contatto nel combattimento.

"Quello dell’inclusività è un valore su cui, da sempre, fondiamo la nostra attività – spiega Ponzi –. E il fatto di avere alle spalle una realtà come la Bcc della Romagna occidentale è di grande aiuto, perché è una banca capace di far sentire la propria presenza nel territorio, aiutando le persone e cogliendo le loro problematiche. Il loro è davvero un sostegno importante per un’associazione come la nostra composta da volontari che si impegnano ad offrire a tutti un’opportunità nello sport".

E ancora: "Crediamo fortemente in questo progetto perché la piaga dell’emarginazione è tremendamente attuale nella moderna società – continua il presidente dell’associazione sportiva Judo Imola-. I risultati ottenuti, che rimarcano significativi miglioramenti da parte dei ragazzi, ci fanno capire che la direzione intrapresa è quella giusta. Grazie al presidente Cimatti e a tutto il consiglio per il sostegno. La BccRo è un istituto sensibile alle tematiche sociali".

Soddisfatto della collaborazione è anche Luigi Cimatti, presidente della Bcc della Romagna occidentale.

"Il concetto di inclusività è intrinseco al nostro spirito cooperativo, ai valori mutualistici che da sempre ci distinguono – conclude Cimatti –. Dove non c’è inclusività c’è esclusione e per questo siamo di fronte a un tema educativo fondamentale. In questo caso vediamo ancora una volta come il volontariato sportivo esprima concretezza e sensibilità, pensando al bene comune. Tutto questo è certamente allineato a quei valori che come Bcc del territorio esprimiamo".