Kartodromo di Imola, via ai lavori ma l’apertura slitta a fine 2025

Imola, 18 marzo 2025 – Al via i lavori per la costruzione del nuovo kartodromo in via Molino Rosso. La prima parte delle operazioni riguarda un’attività di livellamento del terreno, principalmente argilloso, del lotto sul quale si sta operando. La fase successiva dell’intervento vedrà invece la realizzazione delle fondamenta sulle quali sorgerà la struttura presentata alla città lo scorso novembre.

Le operazioni del cantiere per il kartodromo di Imola. “Lavori fondamentali per garantire la sicurezza e la stabilità futura della struttura”, spiega l’azienda

A fare il punto sull’avvio del cantiere è stata ieri la società vicentina Vki experience, che tramite Kartland è già proprietaria di un impianto analogo in Veneto, spiegando che si tratta di “operazione preliminari e, ovviamente, di fondamentale importanza per la sicurezza e la stabilità futura di tutta la struttura del kartodromo”.

Per portare a termine il progetto e arrivare all’inaugurazione della pista in via Molino Rosso, adiacente al cavalcavia di via Correcchiello, serviranno ancora diversi di mesi. E per vedere l’impianto in funzione non basterà, come ipotizzato in un primo momento, fine estate.

“Alcuni rallentamenti avuti nelle scorse settimane ci hanno portato a spostare leggermente più avanti le tempistiche di apertura che, ad oggi, sono stimate per le ultime settimane del 2025”, ricostruiscono sempre da Vki experience.

Il progetto del nuovo kartodromo prevede un investimento interamente privato da otto milioni di euro, che porterà alla creazione di 40 posti di lavoro e vedrà impegnate ditte locali nella sua realizzazione.

In via Molino Rosso si potrà scendere in pista in ogni stagione, a prescindere dal meteo. Il tracciato sarà lungo 1.250 metri e avrà tre diversi assetti a seconda che ci sia bello o cattivo tempo: c’è infatti anche un percorso completamente al coperto, su tre livelli (per un totale di 750 metri), da utilizzare in caso di pioggia.

La struttura al coperto sarà grande 4mila metri quadrati: qui troveranno spazio anche le aree dedicate ad accoglienza, cassa e briefing pre-corsa. L’area box ospiterà la flotta di 43 kart a motore termico: 30 per adulti, 12 per bambini e uno (con comandi al volante) per persone con disabilità.