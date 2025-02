Kartodromo, via libera ai lavori

È arrivato anche l’ultimo via libera alla costruzione del nuovo kartodromo in via Molino Rosso. Il Comune ha infatti rilasciato il permesso di costruire alla società veneta Kartland, che lo aveva richiesto ad aprile 2024. Il nulla osta ai lavori, che stanno iniziando proprio in questi giorni con la cantierizzazione dell’area a due passi dal casello della autostrada A14, segue di alcune settimane l’approvazione, da parte della Giunta, dello schema di convenzione urbanistica propedeutico all’intervento che verrà portato avanti nei prossimi mesi su una superficie utile di quasi 4mila metri quadrati.

Il progetto del nuovo kartodromo prevede un investimento interamente privato da otto milioni di euro, che porterà alla creazione di 40 posti di lavoro e vedrà impegnate ditte locali nella sua realizzazione.

La struttura, che dovrebbe essere pronta nella seconda metà di quest’anno, sarà realizzata da Vki, marchio della già citata società Kartland, già proprietaria di un impianto analogo in Veneto. Proprio i numeri del kartodromo con sede ad Altavilla Vicentina fanno ben sperare gli investitori: 226mila clienti unici registrati dal 2008 al 2023, per un totale di oltre mezzo milione di corse generate (65mila solo nel 2023).

In via Molino Rosso si potrà scendere in pista in ogni stagione, a prescindere dal meteo. Il tracciato sarà lungo 1.250 metri e avrà tre diversi assetti a seconda che ci sia bello o cattivo tempo: c’è infatti anche un percorso completamente al coperto, su tre livelli (per un totale di 750 metri), da utilizzare in caso di pioggia.