Aci Racing Weekend, il bilancio sorride: anche Kimi Antonelli tra gli ospiti

Imola, 29 settembre 2025 – Con le ultime sei gare di ieri, si è concluso all’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola il secondo appuntamento stagionale con l’Aci Racing Weekend. Epilogo agonistico motorizzato, in questa annata 2025 da incorniciare per il circuito in riva al Santerno, prima degli eventi conclusivi in calendario: Modena Cento Ore (10 ottobre), Giro dei Tre Monti di podismo (18-19), Monsterland (31) e Autodromo senza Barriere (7 dicembre). Domini incontrastati della coppia composta da Sandy Mitchell e Andrea Frassineti (Lamborghini Huracan) nel GT3 e del tandem formato da Marco Zanasi e Andrea Belicchi (Ferrari 296) nella GT Cup.

Nella Sport Prototipi, invece, ha avuto la meglio Giacomo Maman così come c’è stata gloria per il binomio Massimo Ronconi-Giovanni Gulinelli (Porsche 935) nella Velocità Circuito Autostoriche. Altre affermazioni, dopo quelle di sabato, per il francese Marvin Klein nella Porsche Carrera Cup Italia e per lo svizzero Sandro Zeller nella Topjet Formula 2000. Duelli mozzafiato, bagarre garantita e pure qualche colpo di scena davanti agli occhi di un buon numero di spettatori a spasso nel paddock e seduti nelle tribune affacciate sul rettilineo del tracciato.

Ospite vip Andrea Kimi Antonelli, giovane pilota bolognese di Formula 1 in forza alla Mercedes, avvistato nei box della pista e in griglia di partenza per guardare da vicino, e dare man forte, al padre Marco impegnato in gara. Un’istantanea capovolta rispetto a quanto avviene abitualmente nel massimo circus iridato dell’automobilismo con Marco Antonelli a vigilare sull’ascesa del talentuoso figlio Kimi.

Soddisfatto Pietro Benvenuti, direttore generale dell’Enzo e Dino Ferrari: "Chiudiamo una stagione di competizioni davvero straordinaria tra Formula 1, Wec, Elms, Civ e Aci Racing Weekend – sottolinea –. Un anno ricco di emozioni e di successi che ha confermato ancora una volta la capacità del nostro impianto di ospitare eventi di caratura internazionale e nazionale”.