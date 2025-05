Scoppia la Kimi Antonelli mania: “La sua è una favola moderna. Pronti a essere il primo fan club”

Imola, 12 maggio 2025 – È Kimi Antonelli mania anche a Imola. Dopo Dozza, che un paio di anni fa tributò per prima la cittadinanza onoraria all’astro nascente della Formula 1 (sul profilo Instagram ufficiale del campioncino campeggia l’hashtag #dozzambassador, ndr), anche sulle rive del Santerno qualcosa si muove. La neonata associazione di promozione sociale Quiealtrove, formata da una cinquantina di appassionati di automobilismo della zona accomunati dal tifo per il pilota di Bologna, si candida a diventare il primo Fans Club di Antonelli: “Tra noi ci sono persone di ogni età, genitori insieme ai figli – spiega il presidente Lorenzo Grillini –. Kimi è il volto più genuino della Formula Uno. Ci riconosciamo tutti nel suo percorso di crescita a colpi di talento, impegno e sacrifici. Il suo è un esempio prezioso per tanti giovani”.

Già, da Imola al capoluogo felsineo, in fondo, il passo è breve: “Un po’ di orgoglioso spirito di campanilismo ci sta – continua –, sognavamo da tempo di riabbracciare un pilota di Formula 1 di queste parti. Siamo nel cuore della Motor Valley e per chi nasce a queste latitudini certe passioni sono scolpite nei cromosomi”.

E per il prossimo fine settimana con il Gran Premio di scena tra le curve dell’autodromo Enzo e Dino Ferrari è già tutto pronto: “Striscione e magliette per tifare Antonelli all’altezza della Curva Gresini dove ci sarà la nostra base – aggiunge Grillini –. Non mi aspettavo che, a soli 18 anni e fresco di patente auto, Antonelli potesse recitare da subito un ruolo di protagonista nella top class. Talento cristallino e sorriso pulito, è lui il personaggio che accenderà nuovi entusiasmi avvicinando ancora più persone alla Formula 1”.

Poco importa se il colore della monoposto non è quello Rosso Ferrari: “Al cospetto di una favola così bella, quasi anacronistica per i tempi in cui viviamo, deve prevalere l’atteggiamento sportivo a prescindere dalla scuderia – sottolinea il presidente –. Speriamo, piuttosto, che il circus non abbandoni Imola in futuro. Le ragioni economiche non possono surclassare storia e passione che qua sono vere e concrete”.

I progetti, in casa dell’associazione Quiealtrove, sono tanti: “Ci piacerebbe essere riconosciuti da Antonelli come il suo primo Fans Club ufficiale ma, se non dovesse arrivare una tale investitura, continueremo a fare la nostra parte per sostenerlo fuori e dentro le piste del mondiale – conclude Grillini –. Oltre a questo aspetto, l’idea è quella di promuovere nel territorio circondariale, e non solo, una serie di iniziative di carattere culturale e sociale per favorire integrazione e condivisione. Vogliamo crescere, raccogliere proposte e sviluppare molteplici attività attraverso specifici gruppi di lavoro”.