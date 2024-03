l Lòm a mèrz in piazza Matteotti. Musica e tradizione protagoniste : "Festa da tramandare ai giovani"

Applausi e sorrisi, nel segno della tradizione, ieri sera in centro storico per la 44esima edizione del ‘Lòm a mèrz’. L’evento organizzato anche quest’anno dall’associazione turistica Pro Loco ha animato il cuore della città già a partire dal tardo pomeriggio, tra degustazione del brulè (con vino Doc delle Cantine Poletti Severoli e Fondo Ca’ Vecia), assaggi della tipica pié fritta di Fontanelice e della dolce ciambella di Imola offerta dal Forno Savelli. Oltre che sul contributo di quest’ultimo, la manifestazione ha potuto contare anche sul sostegno del Comune, della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola e dell’azienda Remaind.

Una festa particolarmente riuscita, complice anche la bella serata primaverile, che nella sua prima parte ha avuto come protagonisti le musiche dal vivo con la voce di Tiziana e il mercatino delle opere d’ingegno. Spazio poi al momento clou della manifestazione, con la fiaccolata stracittadina del gruppo imolese pattinaggio che ha portato all’accensione del grande falò, seguita dallo spettacolo musicale della Banda del Passatore di Brisighella.

Insomma, ore di vera spensieratezza con una grande partecipazione popolare che ha fatto da degna cornice a un evento che come noto può contare su radici particolarmente profonde.

"Il ‘Lume a marzo’ è un’antichissima festa del nostro territorio, che vogliamo mantenere in vita e trasmettere alle nuove generazioni – ricordano non a caso dalla Pro loco –. I grandi fuochi propiziatori che illuminavano campagne e colline erano il retaggio dell’antica tradizione dell’età romana dei fuochi di marzo (in dialetto ‘Lom a merz’), un rito magico e simbolico per propiziarsi le forze della natura in vista dell’arrivo della primavera e quindi del risveglio della terra. I ‘Lòm a mèrz’ venivano fatti con i sarment, le potature delle viti e i contadini cantavano e ballavano attorno al fuoco; i bambini correvano intorno al fuoco giocando e intonando canti benauguranti".

Negli anni del Dopoguerra la tradizione stava spegnendosi, quando la Ca’d’Iomla della Società del Passatore decise di proporre questa festa, nella piazza principale della città. Fu un’idea brillante che rinnovava una tradizione e la trasmetteva a chi non aveva più radici contadine. "Sono passati 44 anni, il Lom a merz di Imola continua ad illuminare la nostra città a cura della associazione turistica Pro Loco – ricordano gli organizzatori – e a trovare tanti imitatori".