La baby gang colpisce ancora Assalto al bowling con le pietre Denunciati sette ragazzini

C’è anche un imolese tra i sette giovani responsabili dei danneggiamenti compiuti nei giorni scorsi al bowling di San Lazzaro di Savena. I ragazzi, tutti di età compresa tra i 14 e i 15 anni e residenti a Bologna, Ozzano dell’Emilia, San Lazzaro e appunto Imola, sono stati segnalati dai carabinieri alla Procura per minorenni del capoluogo emiliano.

I fatti risalgono alle 19.30 di sabato 29 aprile, quando i militari della centrale operativa di Bologna hanno ricevuto la telefonata di un dipendente della sala da gioco che chiedeva aiuto perché alcuni ragazzini stavano danneggiando la struttura. All’arrivo dei carabinieri, il lavoratore e un suo collega hanno raccontato che qualche minuto prima alcuni ragazzini, dopo aver lanciato alcune pietre contro una finestra, infrangendo il vetro, erano entrati all’interno della sala, nonostante gli fosse stato esplicitamente vietato perché qualche settimana fa avevano già creato disturbo ai clienti. Tale rifiuto ha così generato la reazione della baby gang, rintracciata dai carabinieri mentre si trovava ancora all’interno della sala gioco. Tutti ora dovranno rispondere di danneggiamento in concorso.

Lo stesso gruppo, peraltro, è stato oggetto di denunce per rissa e lesioni personali nei mesi scorsi. Ma le denunce evidentemente non sono bastate a fermare la baby gang. A inizio marzo aveva aggredito dei coetanei davanti a una scuola di San Lazzaro, poi fuori da una discoteca di Ozzano e, in un secondo momento, davanti al Burger King sulla via Emilia. Non solo, sempre lo stesso gruppo aveva già creato problemi al bowling preso di mira nei giorni scorsi.

L’ultimo episodio segue peraltro di alcuni giorni quello che ha visto protagonisti, sempre a San Lazzaro, altri quattro giovani (tra cui una ragazza 15enne residente a Castel San Pietro), denunciati in quella circostanza per lesioni personali aggravate e danneggiamento. I fatti risalgono al pomeriggio del 26 aprile scorso, quando i carabinieri sono stati informati dal 118 che un 50enne bengalese era stato aggredito al parco 2 Agosto e alcuni passanti avevano allertato i sanitari vedendo il malcapitato riverso a terra e privo di sensi.

Trasportata al pronto soccorso, la vittima è stata dimessa nel tardo pomeriggio con una prognosi di 20 giorni. L’uomo, residente a Bologna, aveva raccontato di essere andato a correre nel parco e, durante l’attività sportiva, un gruppo di ragazzini che bevevano birra lo aveva importunato e affrontato, dandogli uno schiaffo e dicendogli di andare a correre da un’altra parte.

Il 50enne, però, non aveva dato loro ascolto e sentendosi in pericolo, aveva deciso di proseguire l’attività sportiva dopo aver impugnato una spranga di ferro raccolta nelle vicinanze di un cantiere. A quel punto i ragazzini, dopo essersi avvicinati, lo hanno disarmato e colpito.

