La battaglia dei residenti: "Tozzona, no ai nuovi campi . Pronti a fare ricorso al Tar"

Cartelli di protesta e palloncini colorati hanno accompagnato, ieri pomeriggio, il sit-in di protesta contro l’ampliamento degli impianti sportivi nell’area verde del centro sociale La Tozzona. Il presidio, al quale ha partecipato quasi un centinaio di persone, è andato in scena nello spazio attualmente occupato da un campetto da calcio, ma nel quale è destinata a sorgere in futuro una nuova (contestatissima) tensostruttura con relativo spostamento di pali e traverse in un’altra zona poco distante. Il tutto mentre, alcune decine di metri più in là, sono pronti per essere costruiti due nuovi campi da padel (oggettivamente meno impattanti rispetto a un secondo ‘pallone’, visto che alla Tozzona ce n’è già uno) in aggiunta a quelli esistenti.

Alla protesta erano presenti diverse famiglie, ma soprattutto numerosi rappresentanti delle forze politiche di opposizione. L’iniziativa è stata organizzata dal comitato Agorà Montericco, nato a inizio 2022 per contrastare il progetto (poi ritirato dalla Giunta) di una nuova isola ecologica in Pedagna. E che ora cerca di ripetere l’impresa utilizzando le stesse armi sfoderate un anno e mezzo fa: raccolta firme e (novità di ieri) un possibile ricorso al Tar.

In attesa di capire se davvero la vicenda avrà un’appendice davanti ai giudici del Tribunale amministrativo regionale, va detto però che solo una minima parte delle 700 sottoscrizioni raccolte dal comitato attraverso una petizione online si è materializzata ieri pomeriggio in presenza fisica alla Tozzona. Alla fine, l’asticella è rimasta infatti al di sotto delle cento persone che avevano preso parte all’incontro pubblico di inizio mese, quando c’era però anche piccola una quota di sostenitori del progetto e fedelissimi dell’amministrazione comunale. Altra differenza, rispetto a quell’occasione, l’annunciata assenza ieri pomeriggio di rappresentanti della Giunta.

"Questo è uno spazio utilizzatissimo per creare aggregazione", ricorda Francesco Ferramosca, anima di Agorà Montericco, che effettivamente parla mentre a pochi metri di distanza da lui è in corso un’accesissima partitella di pallone. "Siamo favorevoli alle strutture sportive ma non per fini privatistici", è la linea comitato. "C’è la possibilità di un altro ricorso al Tar – avverte ancora Ferramosca –. Speriamo in una marcia indietro da parte della Giunta".

Poi grande spazio all’opposizione. C’è l’ex candidata sindaca Carmen Cappello (referente dell’omonima lista civica rappresentata oggi in Consiglio comunale da Renato Dalpozzo), che assieme a vari esponenti del suo gruppo ricorda le promesse fatte in passato dalle precedenti amministrazioni di centrosinistra sull’integrità di quell’area verde. E poi Stefano Tampieri, volto locale di Rifondazione comunista, forza non presente nell’Aula di piazza Matteotti ma comunque antagonista al Pd. Non manca Ezio Roi, alla guida di un gruppetto di esponenti del M5s particolarmente a loro agio nella battaglia ambientalista. Ma ribadiscono il loro "No alla cementificazione" anche esponenti del centrodestra locale come Maria Teresa Merli (Fratelli d’Italia) e Daniele Marchetti (Lega). E anche chi tecnicamente non sarebbe all’opposizione di questa Giunta come Mara Mucci (Azione), che pur senza candidarsi nel 2020 aveva sostenuto la lista ‘Imola Riformista’ per Marco Panieri sindaco, mostra tutte le proprie forti perplessità sul progetto.

A fine giornata, dalle parti del Comune tira l’aria dello scampato pericolo. E si tende a derubricare il sit-in come una protesta dell’opposizione più che come una contestazione di popolo. Eppure l’idea di sfrattare e rilegare in uno spazio più piccolo (e per giunta in salita) quei ragazzi che in un sabato pomeriggio ancora estivo giocano a pallone senza la divisa ufficiale di una squadra resta obiettivamente divisiva.