La battaglia del comitato Centinaia di ’no’ in Pedagna

È una battaglia lunga oltre un anno quella combattuta dal comitato Agorà Montericco contro la costruzione della nuova isola ecologica nel tratto del quartiere Pedagna occupato dall’ex centrale di cogenerazione di Hera. Il calendario recita infatti 5 febbraio del 2022 quando, sull’onda di una protesta crescente, un centinaio di residenti si raduna in zona per dire ‘no’ al progetto.

Nel tentativo di convincerli della validità del piano, sul posto arriva l’assessora Elisa Spada, con tanto di rendering e planimetrie. Nulla da fare: la titolare della delega all’Ambiente nella Giunta del sindaco Marco Panieri non viene fatta nemmeno parlare. Copione simile, attenuato solo in parte dalla presenza di tanti fedelissimi della maggioranza, nell’incontro che va in scena qualche sera dopo (questa volta c’è anche il primo cittadino) nel vicino centro sociale La Tozzona.

Segue una serie di iniziative pubbliche, nelle quali il Comune prende consapevolezza giorno dopo giorno che non è il caso di forzare la mano. Nel 2025 si vota: presentarsi alle urne con un cantiere contestato nel cuore del quartiere più popoloso della città (il comitato nel frattempo ha raccolto centinaia di firme per dire ‘no’) fornirebbe un assist troppo ghiotto alla campagna elettorale dell’opposizione.

Il progetto della nuova isola ecologica è candidato ai fondi del Pnrr, ma presto si capisce che non arriveranno abbastanza finanziamenti. Così la Giunta coglie la palla al balzo, e prepara la strategia di uscita. I residenti dal canto loro ritirano il ricorso destinato a essere discusso davanti al Tar.

Quando all’inizio di quest’anno il sindaco Panieri, in un’intervista al ’Carlino’, si dice pronto ad archiviare il progetto, si capisce che lo stop è nell’aria. Vincono tutti: comitato (tornerà a parlare oggi), opposizione e perfino la Giunta. Il conto però lo pagano i cittadini: tra progetti e percorso di partecipazione sono stati spesi invano migliaia di euro.

e. a.