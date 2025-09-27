La Bcc accoglie in città il dottor Pellai per un dialogo sull’adolescenza

Adolescenza come sfida, occasione di crescita e inevitabile ‘tsunami’ che investe le famiglie. È questo il cuore dell’incontro che si è svolto giovedì scorso nella sala Bcc Città e cultura, dove i dipendenti della banca hanno dialogato con il dottor Alberto Pellai, medico, psicoterapeuta dell’età evolutiva e ricercatore al Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute dell’Università degli Studi di Milano. Una serata intensa, che ha trasformato la conferenza in un vero e proprio confronto aperto, animato da riflessioni, domande e non pochi sorrisi.

L’appuntamento è stato promosso da ‘Bcc Open – Famiglie al lavoro’, il gruppo interno di dipendenti che lavora per favorire il cambiamento culturale e migliorare le politiche aziendali in tema di diversità, equità e inclusione. Una cornice che ha dato ancora più significato all’incontro con Pellai, perché al centro c’era non solo la crescita dei ragazzi, ma anche quella dei genitori e, in parallelo, delle comunità professionali.

"La Bcc ha attivato diversi progetti per conciliare lavoro, famiglia e vita personale dei dipendenti e per sviluppare più percorsi sulla genitorialità – ricorda il direttore generale Gianluca Ceroni –. L’iniziativa ‘Bcc Open’ è una lodevole esperienza che si colloca proprio in questa ottica, che valorizza la diversità, l’equità e la crescita personale".

Davanti a un pubblico numeroso, Pellai ha guidato i presenti attraverso le sfide dell’adolescenza, raccontandola dal punto di vista dei genitori. È il tempo in cui i ‘patatoni’ di casa si trasformano, spesso improvvisamente, in ‘mostri’ difficili da riconoscere. Uno stravolgimento che genera spaesamento, ma che può diventare occasione di dialogo e di scoperta. Dal rapporto con la tecnologia e i social media al peso del giudizio dei coetanei, dalla gestione dell’ansia alle strategie educative più efficaci: tanti i temi affrontati. Particolare attenzione è stata posta sull’importanza di creare uno spazio di comunicazione autentico tra figli e genitori, condizione indispensabile per accompagnare i ragazzi in una fase di vita tanto complessa quanto determinante.

Più che una lezione, l’incontro si è rivelato un dialogo vivo e partecipato. Numerose le domande dei presenti, a cui Pellai ha risposto con la consueta accuratezza, ma anche con ironia, strappando più di un sorriso e lasciando in eredità ai genitori strumenti pratici e spunti preziosi per affrontare lo ‘tsunami’ adolescenziale.