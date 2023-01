La Bcc ai vertici regionali secondo ‘Milano Finanza’

Milano Finanza, nella sezione dedicata alle eccellenze regionali della tradizionale classifica di fine anno pubblicata nell’Atlante delle banche leader 2022 (ricavata sulla base dei bilanci 2021), piazza La Bcc ravennate, forlivese e imolese al primo posto della graduatoria regionale. La Bcc ha ottenuto un MF Index di 9,03 che la colloca ai vertici degli istituti dell’Emilia-Romagna e tra le prime sei migliori banche di tutto il Paese (considerando le banche commerciali con mezzi amministrati inferiori a 60 miliardi). L’indice Mf è un indicatore che coniuga diversi parametri di bilancio "con l’obiettivo – si legge nell’Atlante – di individuare gli Istituti che hanno saputo abbinare allo sviluppo della massa amministrata la capacità di fare cassa e generare profitti". L’indice Mf si ricava infatti dalla media ponderata dei punteggi attribuiti ai valori di massa amministrata, flusso di cassa e indice di redditività.

I dati definitivi del bilancio 2022 arriveranno solo tra qualche settimana, ma il direttore generale della Bcc, Gianluca Ceroni, anticipa "soddisfazione per il trend di crescita evidenziato anche nell’ultimo esercizio, in particolare per quanto riguarda i finanziamenti concessi a imprese e famiglie. Nuovo record per i mutui casa, ne sono stati concessi ben 3.089 (+251 rispetto al dato record del 2021)".

Compiaciuto anche il presidente della Bcc ravennate, forlivese e imolese, Giuseppe Gambi (foto). "Siamo orgogliosi del lavoro svolto dalla nostra cooperativa di credito nell’ultimo anno – avverte – con un incremento di oltre 2.300 soci che ha portato il numero complessivo oltre i 35mila e con interventi a favore dei territori e dei soci per oltre 2,4 milioni di euro; numeri che confermano la nostra capacità di interpretare il ruolo di banca locale e di credito cooperativo. Questi importanti risultati sono stati conseguiti grazie all’impegno ed all’attenzione a soci e clienti mostrati dal personale".