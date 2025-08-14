La Bcc è per l’inclusione. Sostegno ai centri estivi

La Bcc ravennate, forlivese e imolese è una banca sempre più a servizio della comunità e delle sue esigenze. Nei giorni scorsi, infatti, l’istituto di credito del territorio ha sostenuto il progetto de ‘La Maccolina’, centro estivo per bambini con disturbi dello spettro autistico nelle colline faentine. In che modo? Supportando una raccolta fondi, sviluppata sulla piattaforma Ideaginger, lanciata dal Consorzio Solco Ravenna per conto degli enti che fanno parte del Tavolo per l’Autismo dell’Unione della Romagna Faentina. Così, agli oltre 23mila euro già raccolti, se ne sono aggiunti quasi 17mila per raggiungere quota 40mila e garantire al centro estivo le risorse necessarie per coprire tutta l’estate di attività. Una mano tesa a favore dell’inclusione sociale per sostenere quelle famiglie con persone disabili.

"La nostra mission – ha detto Emanuela Bacchilega, vice presidente della Bcc ravennate, forlivese e imolese – ci spinge a perseguire ogni giorno nuovi traguardi di inclusione e a creare le condizioni per facilitare la partecipazione e l’accesso ai servizi anche da parte delle persone con disabilità". Non solo: "In questo modo, miglioriamo l’esperienza estiva ai bambini autistici che potranno beneficiare, dal lunedì al venerdì, di attività progettate per loro con l’ausilio di educatori specializzati – ha aggiunto –. Così rafforziamo l’impegno nei confronti dello sviluppo sostenibile e inclusivo della nostra comunità".

I giovani che frequentano il centro estivo sono stati individuati dai servizi di riferimento dell’Ausl Romagna e dell’Unione della Romagna Faentina e possono partecipare a una o più settimane di programma. Ogni periodo, infatti, viene scandito da giornate con attività diverse gestite da personale appositamente formato. I partecipanti vengono divisi in piccoli gruppi di lavoro per essere maggiormente seguiti e supportati in ogni momento. A disposizione del centro ci sono una grande area verde, una piscina, spazi per le attività con gli animali e cinque stanze polivalenti.

All’evento inaugurale di qualche giorno fa, oltre alla Bacchilega in rappresentanza della Bcc, hanno preso parte anche l’assessora regionale Isabella Conti, la direttrice del distretto di Faenza di Ausl Romagna Donatina Cilla, il presidente di Confcooperative Romagna Mauro Neri e altre autorità della zona.