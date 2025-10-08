La Bcc premia la dedizione. Borse di studio in arrivo per gli alunni meritevoli

Una mattinata per premiare l’impegno e la determinazione di chi ha raggiunto il massimo dei voti al termine del percorso scolastico. Sabato dalle 9.30 la sala Bcc Città & Cultura (via Emilia 210/A) ospiterà l’edizione 2025 di ‘100/100 – Diamo valore ai giovani’, promossa dalla Bcc ravennate, forlivese e imolese e da Confartigianato, con il patrocinio del Comune.

Verranno premiati i diplomati con 100/100 dell’anno scolastico 2024-2025. Le borse di studio sono offerte dalla Bcc in collaborazione con la Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche Multifor, mentre Confartigianato offrirà una consulenza fiscale gratuita per un anno e un contributo sugli interessi per chi avvierà un’impresa.

Prima della consegna dei riconoscimenti, alcuni diplomati racconteranno la propria esperienza ai ragazzi delle classi quinte, in un dialogo guidato dal formatore Marco Bassetti, dedicato alla maturità e alla scelta universitaria.

All’evento interverranno Gianna Gambetti, assessora a Scuola e Università; don Pierpaolo Pasini; Paolo Mongardi, presidente del comitato locale della Bcc; Gabriele Flamini; Edo Miserocchi, presidente della Fondazione Dalle Fabbriche; Alessandro Ginnasi, vice segretario di Confartigianato, e i dirigenti scolastici del territorio.

"Celebrare il talento e la determinazione dei nostri giovani è un gesto importante", ricorda l’assessora Gambetti. I giovani che verranno premiati "hanno dimostrato grande impegno e meritano fiducia – aggiunge Mongardi –. La Bcc è al loro fianco con progetti di educazione finanziaria, borse di studio e tirocini, segni concreti di una banca di comunità che investe nelle nuove generazioni".

Nelle parole di Miserocchi, l’appuntamento di sabato rappresenta un "impegno importante verso i giovani del territorio. I risultati ottenuti – sottolinea il presidente della Fondazione Dalle Fabbriche – devono essere un punto di partenza verso nuovi traguardi, mettendo talento e competenze al servizio della comunità".

La vede così anche Ginnasi. "Riconoscere il merito scolastico significa investire nel futuro della nostra comunità – conclude il vice segretario di Confartigianato –. È un modo per valorizzare l’impegno e rafforzare il legame tra scuola, impresa e territorio".