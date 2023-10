La Bcc premia la generosità . Ecco 700mila euro per il territorio

La Bcc ravennate, forlivese e imolese ha destinato 700mila euro della raccolta di gruppo ‘Uniti per l’Emilia-Romagna - alluvione 2023’ a favore delle Caritas Diocesane, di alcuni enti pubblici e associazioni di volontariato del territorio che si sono prodigati fin da subito nel sostegno delle popolazioni colpite dalle alluvioni dello scorso maggio.

"Questa ulteriore rilevante donazione va a sommarsi all’importante erogazione straordinaria di due milioni di euro deliberata dalla nostra Bcc e destinata ad iniziative specifiche volte a mitigare i danni provocati dalle alluvioni – ricorda il presidente Giuseppe Gambi –. Quale banca del territorio abbiamo messo in atto tantissime iniziative concrete per dimostrare ancora una volta che siamo vicini alle persone anche nei momenti più difficili".

La raccolta fondi ‘Uniti per l’Emilia-Romagna - alluvione 2023’ è uno dei vari interventi messi prontamente in atto dalla Bcc ravennate, forlivese e imolese per l’emergenza maltempo: la banca, infatti, ha approntato diverse soluzioni di sostegno a copertura dei danni conseguenti all’alluvione di metà maggio e organizzato un’operazione condivisa con le altre tre realtà del Gruppo Bcc Iccrea operanti nella regione con lo stanziamento di un plafond per complessivi 300 milioni di euro.

Le somme devolute rientrano nell’iniziativa organizzata su scala nazionale da parte del Gruppo Bcc Iccrea, presente con 117 banche con quasi 2.500 sportelli in oltre 1.700 comuni italiani, che ha raggiunto l’importo di oltre 1 milione di euro, comprese le quote versate da parte delle Bcc del Gruppo, della capogruppo e delle società da questa controllate e dei loro consiglieri, dipendenti e clienti. Inoltre, La Bcc ravennate, forlivese e imolese ha già definito le modalità di destinazione di ulteriori somme rivenienti dalla raccolta fondi organizzata dalla Federazione Bcc dell’Emilia-Romagna.

Tra l’altro, l’istituto di credito era già intervenuto nelle scorse settimane a livello locale stanziando 60mila euro per riparare i danni provocati dall’alluvione alla piscina comunale del PalaRuggi. L’istituto di credito ha deciso infatti di sostenere buona parte dei costi dell’intervento necessario per riportare a pieno regime l’attività (ripartita ormai quasi un mese fa) della piscina coperta della struttura di via Oriani.