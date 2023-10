La Bcc promossa a pieni voti nella classifica di Altroconsumo

La Bcc ravennate, forlivese e imolese si conferma, per Altroconsumo, banca con il massimo dei voti (cinque stelle su cinque) nella speciale classifica di 232 banche e gruppi italiani. L’associazione dei consumatori, infatti, stila annualmente una classifica delle banche operanti in Italia, attribuendo un numero di stelle in base all’affidabilità e solidità degli istituti. Per ottenere un giudizio pari a cinque stelle, il massimo appunto, la banca deve avere un punteggio di almeno 250 (dato per La Bcc 279,80) e un Texas ratio inferiore a 1 (dato per La Bcc 0,193 secondo la metodologia calcolata da Altroconsumo).

"La Bcc ravennate, forlivese e imolese, pur essendo una Bcc senza fini di speculazione privata, conferma indicatori di bilancio estremamente positivi – commenta il direttore generale Gianluca Ceroni –. Avere un bilancio sano e virtuoso è la prima rassicurazione per soci, clienti e depositanti. Produrre utile per noi significa rafforzare il patrimonio per poter concedere credito ad imprese e privati e svolgere pienamente il nostro ruolo di cooperativa di credito locale supportando attraverso erogazioni liberali le associazioni del territorio e le comunità locali di riferimento". In questo senso, nel corso del 2023, "abbiamo stanziato ben due milioni di euro per iniziative meritevoli confermando il nostro ‘dividendo sociale’ per il territorio – ricorda Ceroni –, a cui si sono aggiunti ulteriori due milioni di euro a sostegno del territorio alluvionato e recentemente altri 700mila euro sono pervenuti dalla raccolta fondi promossa dal Gruppo Bcc Iccrea".

Insomma, la soddisfazione dei vertici dell’istituto di credito cooperativo è evidente. "Ci fa piacere che il nostro modo di operare, oltre che essere condiviso dai nostri soci e clienti, è stato certificato come virtuoso anche da Altroconsumo, che ci ha nuovamente confermato in classifica tra le banche con il massimo dei voti (cinque stelle su cinque) e quindi fra quelle che danno la massima garanzia di tranquillità ai depositanti – prosegue Ceroni –. Altroconsumo, per formulare questi giudizi, raccoglie e valuta il Cet 1 ratio e il Total capital ratio di ogni banca, espressi in percentuale. Questi indicatori sono ulteriormente migliorati per La Bcc (Cet1 al 30 giugno 2023 al 21,460%, era il 20,695% al 31 dicembre 2022; Total capital ratio al 30 giugno 2023 al 22,375%, era il 21,605% al 31 dicembre 2022). Il patrimonio della banca è aumentato e si attesta a 502,6 milioni di euro al 30 giugno 2023 contro i 488 milioni al 31 dicembre 2022".