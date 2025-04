La Bcc sempre a fianco degli alunni: "Contributi per 120mila euro"

Ammontano a oltre 120mila euro le risorse destinate dalla Bcc credito cooperativo ravennate forlivese e imolese, congiuntamente alla Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche – Multifor Ets, all’assegnazione di borse di studio, ricerca, sviluppo di competenze all’estero e tirocinio lavorativo rivolte ai soci e figli di soci e ai giovani del territorio.

"L’annuale pubblicazione dei bandi rappresenta un modo per mettere i giovani nelle condizioni di ricevere un premio per il loro valore, talento e impegno nello studio ma anche offrire ulteriori opportunità per sviluppare la loro capacità di innovazione – afferma il presidente Giuseppe Gambi –. Abbiamo quindi affiancato alle tradizionali borse di studio, con cui premiamo ogni anno in assemblea i giovani soci e figli di soci per le tesi di laurea magistrale, anche una nuova categoria che finanzia percorsi di sviluppo di competenze all’estero in ambito universitario ed è rivolta a tutti i giovani del territorio".

I bandi, in scadenza nelle prossime settimane, prevedono l’assegnazione di 62 borse di studio, ricerca, sviluppo di competenze all’estero in ambito accademico per un valore complessivo di 72.500 euro e di 15 borse di tirocinio lavorativo semestrale nell’ambito del ‘Progetto crescita professionale’, per la gestione dei tirocini lavorativi nelle imprese, con un contributo di sostegno complessivo fino a 37.500 euro. Sono inoltre previsti il Premio Luigi e Giuseppe Piazza, del valore di 1.500 euro, e i premi Cral La Bcc per complessivi 10mila euro destinati ai giovanissimi.

"Proporre bandi come quello destinato agli Istituti tecnici e professionali significa valorizzare e potenziare quelle competenze che saranno richieste dal mondo del lavoro – sottolinea Edo Miserocchi, presidente della Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche Multifor Ets –. Con il ‘Progetto crescita professionale’ favoriamo nello specifico l’inserimento lavorativo, facendo leva sulle sinergie con le aziende del territorio, per creare un circolo virtuoso che stimoli la crescita economica e sociale della nostra comunità".