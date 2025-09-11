La Bccro vicina agli studenti con un sostegno

Settembre porta con sé, oltre al ritorno in classe, anche il consueto carico di spese per libri, materiali didattici e strumenti digitali. Un impegno economico che pesa sui bilanci di molte famiglie e a cui la Bcc Romagna Occidentale risponde confermando l’iniziativa ‘Scuola a tasso zero’. Il progetto permette di ottenere fino a 4mila euro per nucleo familiare, da restituire in dodici mesi senza interessi né costi aggiuntivi, con l’obiettivo di rendere più sostenibile il percorso formativo degli studenti.

La misura è pensata per genitori con figli iscritti alla scuola primaria e secondaria (elementari, medie e superiori), ma anche per studenti universitari. Il prestito agevolato copre un’ampia gamma di necessità: dall’acquisto dei libri di testo a computer e tablet, dal materiale didattico ai corsi di lingua, fino ad altre spese connesse allo studio.

"La nostra banca è da sempre al fianco dei giovani che si impegnano per il loro futuro – sottolinea Luigi Cimatti, presidente della Bcc Romagna Occidentale –. Siamo la banca delle comunità e conosciamo i sacrifici che molte famiglie compiono per assicurare ai ragazzi e alle ragazze le migliori condizioni nel loro cammino di formazione e crescita. I valori che ci guidano, e la responsabilità sociale, ci spingono a fare la nostra parte, affinché nessuno resti indietro e soprattutto perché tutti abbiano l’opportunità di studiare. Il nostro vuole essere anche un aiuto a contrastare la dispersione scolastica".

Per accedere al finanziamento è necessario conservare le ricevute delle spese sostenute e presentarle in una delle filiali della banca. Sul sito (bccro.it/filiali) è disponibile l’elenco completo degli sportelli.