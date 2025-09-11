Dalla Perla a Yoox
Dalla Perla a Yoox
11 set 2025
ENRICO AGNESSI
Cronaca
La Bccro vicina agli studenti con un sostegno

Settembre porta con sé, oltre al ritorno in classe, anche il consueto carico di spese per libri, materiali didattici e strumenti digitali. Un impegno economico che pesa sui bilanci di molte famiglie e a cui la Bcc Romagna Occidentale risponde confermando l’iniziativa ‘Scuola a tasso zero’. Il progetto permette di ottenere fino a 4mila euro per nucleo familiare, da restituire in dodici mesi senza interessi né costi aggiuntivi, con l’obiettivo di rendere più sostenibile il percorso formativo degli studenti.

La misura è pensata per genitori con figli iscritti alla scuola primaria e secondaria (elementari, medie e superiori), ma anche per studenti universitari. Il prestito agevolato copre un’ampia gamma di necessità: dall’acquisto dei libri di testo a computer e tablet, dal materiale didattico ai corsi di lingua, fino ad altre spese connesse allo studio.

"La nostra banca è da sempre al fianco dei giovani che si impegnano per il loro futuro – sottolinea Luigi Cimatti, presidente della Bcc Romagna Occidentale –. Siamo la banca delle comunità e conosciamo i sacrifici che molte famiglie compiono per assicurare ai ragazzi e alle ragazze le migliori condizioni nel loro cammino di formazione e crescita. I valori che ci guidano, e la responsabilità sociale, ci spingono a fare la nostra parte, affinché nessuno resti indietro e soprattutto perché tutti abbiano l’opportunità di studiare. Il nostro vuole essere anche un aiuto a contrastare la dispersione scolastica".

Per accedere al finanziamento è necessario conservare le ricevute delle spese sostenute e presentarle in una delle filiali della banca. Sul sito (bccro.it/filiali) è disponibile l’elenco completo degli sportelli.

© Riproduzione riservata

