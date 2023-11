La biblioteca per bimbi e ragazzi

Tante iniziative in biblioteca. Da oggi per quattro mercoledì fino al 29, dalle 15 alle 17, parte ‘Mangart’. corso di manga gratuito per ragazzi tra gli 11 ed i 14 anni a cura di Enrico Folli (prenotazione obbligatoria 0542 53460). Massimo 17 iscritti, richiesti fogli bianchi, matita, temperino e righello. Domani dalle 17 alle 18.30, Martina Peretti dialogherà con gli insegnanti e gli educatori delle scuole per esplorare giochi e laboratori per avvicinare i più piccoli al pensiero logico-matematico. Sabato, dalle 10.30, ‘Toc Toc Ritmo e dialogo sonoro’ per genitori e bambini dai 12 ai 36 mesi con Laura Francavaglia.