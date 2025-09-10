La biblioteca rinnova gli spazi: 30mila euro per il restyling. Meluzzi: "Proposta condivisa"

Fontanelice è pronta a rimodulare gli spazi della biblioteca comunale e, più in generale, a disegnare con i cittadini il nuovo corso dell’edificio all’angolo tra le vie Mengoni e Montanara. Uno dei punti caldi nel programma di mandato del sindaco Gabriele Meluzzi che trova sostanza grazie ai finanziamenti in arrivo da due bandi della Regione: 30mila euro complessivi per gettare le basi del futuro insieme alla comunità. Da un lato c’è il ‘Bando Biblioteche’, a cui il municipio di Piazza del Tricolore ha preso parte con un progetto da 25mila euro di restyling degli interni della sala a scaffali con tanto di nuovi arredi e attrezzature.

Una candidatura ammessa tra quelle finanziabili dagli uffici di viale Aldo Moro, e poi esclusa per mancanza di risorse, che è stata ripescata in agosto grazie a un residuo di fondi disponibili per circa 15mila euro. Così, entro l’anno, verrà dato il via libera a un intervento di miglioria logistica degli ambienti della biblioteca ma con un occhio di riguardo a un secondo passaggio ben più significativo. Già, perché l’ente fontanese si è piazzato al sesto posto nella graduatoria di assegnazione di finanziamenti regionali del ‘Bando Partecipazione’ per altri 15mila euro in virtù del progetto denominato ‘Biblioteca spazio aperto’ che ha coinvolto anche alcune associazioni locali. L’obiettivo è quello di dare una nuova funzione strategica all’intero palazzo dell’ex Comunità Montana dove oggi, al piano terra, trovano posto la sala di lettura e l’ufficio postale del paese.

Un lavoro d’insieme, che partirà con un primo tavolo di confronto il prossimo 18 settembre e si svilupperà attraverso incontri e iniziative con la cittadinanza e le associazioni fino al termine del 2025, per ampliare la biblioteca e immaginare una serie di utilizzi alternativi degli altri spazi disponibili anche al primo piano.

Un tema già discusso in campagna elettorale: "Siamo soddisfatti di questo doppio risultato che, pur senza scomodare cifre enormi, ci permette di gettare le basi di una progettualità che avrà significative ricadute sulla comunità nei prossimi anni – spiega il primo cittadino di Fontanelice, Gabriele Meluzzi –. Lavoreremo a una proposta condivisa per rifunzionalizzare un edificio strategico per il nostro abitato. Prima su carta, raccogliendo idee ed istanze, poi nel 2026 con la partenza dei lavori veri e propri attingendo da una parte dell’avanzo libero di bilancio o altri bandi. Ci piacerebbe dare forma a un polo ricreativo e per i giovani ma sarà vincolante quello che uscirà dal costante confronto con i cittadini e dal percorso partecipato".

