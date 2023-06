La Big Band omaggia Mingus

L’omaggio a Charles Mingus, voce, canto e poesia al servizio della black music, fa ribollire La Vena del Jazz con un approccio multisensoriale, ludico e coinvolgente che guarda al contemporaneo e al futuro senza dimenticare le radici. Centratissima la scelta della proposta elaborata dalla Big Band della Scuola di Musica Sarti di Faenza, l’ensemble giovanile diretto dal chitarrista e arrangiatore Daniele Santimone che stasera dalle 21 al Caffè della Rocca per il secondo rendez-vous della rassegna rovista negli anfratti più suggestivi del repertorio del geniale compositore e contrabbassista di Nogales. Un meme scintillante a conclusione delle celebrazioni per il centenario della nascita dell’artista, con annessi inserti umani e musicali non inediti ma di pregio assoluto, a cominciare dalla presenza della guest star Paolo Raineri, virtuoso della tromba ed ex frontman dei Junkfood, degli Ottone Pesante, Dente e dei Calibro 35. Per La Vena del jazz è un must quello di ospitare le orchestre giovanili, spazi di volta in volta occupati dai talenti che crescono e da musicisti super affermati. Il concerto ha un risvolto ideale e urgente nel segno della solidarietà nei confronti della stessa big band, una delle esperienze più solide e durature della nostra regione colpita dall’alluvione a Faenza.

g. a. t.