La Bohème allo Stignani diventa accessibile anche ai non udenti

Una Bohème accessibile ai non udenti. L’opera di Giacomo Puccini tra le più popolari al mondo, che arriva mercoledì 5 aprile alle 20.30 al teatro comunale Ebe Stignani con un nuovo allestimento curato da Orchestra Senzaspine, sarà infatti sovratitolata da Fiadda Er, associazione per i diritti delle persone sorde e famiglie.

Gli imolesi potranno dunque tornare a vivere l’incanto dell’opera dal vivo con un titolo amatissimo, reso celebre da momenti di grande lirismo quali le arie Che gelida manina, Mi chiamamo Mimì e dal duetto d’amore O soave fanciulla. Dopo il successo della serata del 4 settembre 2022 in piazza Matteotti (Imola in musica) e dopo il tutto esaurito del Rigoletto dello scorso 26 novembre, prosegue la collaborazione tra Imola e Orchestra Senzaspine per riportare ancora una volta l’opera dal vivo al teatro Ebe Stignani, in un percorso che trova sostegno grazie al prezioso contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola.

L’Opera è stata di casa allo Stignani fin dalla sua prima apertura (1812) e per tutto l’Ottocento e i primi decenni del Novecento si sono susseguite rappresentazioni di opere di Rossini, Verdi, Donizetti, Bellini, Boito e Mascagni. In occasione de La Bohème sarà possibile ammirare nuovamente la buca d’orchestra del teatro, che durante gli spettacoli di prosa resta chiusa e coperta dalle prime file di platea.

"Un nuovo e imperdibile appuntamento culturale per la nostra città – sottolinea l’assessore alla Cultura, Giacomo Gambi –. Con ‘La Bohème’ vogliamo dare continuità al percorso intrapreso lo scorso autunno in occasione di ‘Rigoletto’, per restituire il nostro palcoscenico al genere teatrale ‘italiano’ per antonomasia: il melodramma. E lo facciamo rinnovando la collaborazione con l’Orchestra Senzaspine in una produzione che vede una compagnia di giovani artisti misurarsi con un titolo tra i più celebri del repertorio operistico."