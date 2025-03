"La bonifica rientri nell’emergenza maltempo. Servono gli elicotteri per raggiungere la zona"

PALAZZUOLO (Firenze) Finiti nell’alveo del torrente Rovigo, i rifiuti hanno raggiunto il fiume Santerno, affluente del Reno. Vani i tentativi, messi in atto dal sindaco di Palazzuolo Marco Bottino, di frenare la loro corsa. Sono queste le conseguenze tardive di un vecchio accordo tra il Comune di Palazzuolo e ASNU, allora municipalizzata fiorentina: soldi e mezzi in cambio di un’area dove poter sversare i rifiuti. Le operazioni durarono poche settimane, ma furono importanti. L’ex sindaco di Imola, Veraldo Vespignani, che contro la discarica avviò una battaglia parlamentare, parlò di 300 tonnellate al giorno nella sua interrogazione. "L’intervento di bonifica e ripulitura da fare è grande – dice il sindaco di Firenzuola Giampaolo Buti-. Occorre che tutto ciò sia ricompreso nell’emergenza regionale e nazionale perché occorreranno molti fondi per bonificare e ripulire. Anche operativamente l’intervento sarà molto complicato nel tratto del Rovigo più impervio dove non esistono strade e l’unica possibilità di portare via i rifiuti una volta raccolti è di farlo dall’alto con elicottero. E occorre fare presto. Così come è necessaria un’indagine amministrativa per capire chi ha in carico questa vecchia discarica". Nel frattempo sono iniziate le indagini dei carabinieri forestali, incaricati dalla Procura di Firenze di svolgere un’informativa sullo stato di salute dei corsi d’acqua coinvolti, sulla tipologia dei rifiuti e sull’iter che ha portato alla discarica cinquant’anni fa, quando la politica e la legislazione erano ancora prive di una certa sensibilità ambientale. "C’è una situazione di chiaro disagio e sofferenza" sono le parole del governatore toscano Giani.