La Camera delle mamme è realtà Inaugurato il mini-appartamento

Imola in prima linea per la sanità e per la maternità. Ieri è stata inaugurata la ‘Camera delle mamme’ all’ospedale Santa Maria Scaletta, definita dal direttore generale dell’Ausl Andrea Rossi "un grande regalo che la comunità fa a sè stessa".

L’idea della stanza (a due posti, soggiorno-cucina e bagno), disegnata e realizzata dall’architetto Silvia Penazzi, parte proprio da una esperienza personale di quest’ultima. Facendo leva sulle sensazioni provate durante il ricovero della primogenita, avvenuto appena dopo il parto, l’architetto ha voluto far sì che si realizzasse un ambiente quanto più confortevole possibile.

La camera presenta infatti scelte di arredamento mosse, finalizzate nel ricordare una casa, a partire dal pavimento in simil legno fino alla struttura del bagno piastrellato. I muri sono dipinti con colori tenui, scelta cromatica non casuale, volta a evocare un maggior senso di tranquillità. Sulla parete a destra dall’ingresso nella stanza c’è il disegno di un soffione, simbolo di leggerezza e libertà. "Vogliamo ricordare che le difficoltà possono essere soffiate via", ha infatti spiegato la costruttrice nell’illustrare i significati dietro ad ogni scelta stilistica e non. La struttura della camera, quindi, punta a far sì che le madri si possano trovare e sentire in un contesto accogliente. Questo, specifica la dottoressa Laura Serra, direttrice del reparto di Pediatria "non è un qualcosa da sottovalutare, perché è una forma di cura anche quella".

L’obiettivo è quindi quello di tutelare la maternità in ogni sua forma. Come ha ha sottolineato l’assessora al Welfare, Daniela Spadoni, "questo spazio vuole far sì che le mamme si sentano accolte e accettate per come sono, con i loro limiti e la loro umanità. Soprattutto, abbiamo bisogno che la fragilità post partum non generi in qualcosa di più grave che possa pesare poi sulla comunità".

Parole chiave sono quindi prevenzione, cura, e un grande senso di solidarietà. Per una pura casualità, la stanza è stata aperta e inaugurata ad un anno esatto dalla conferenza stampa che in ospedale aveva visto radunati i donatori fondamentali per la realizzazione del progetto: sono stati infatti raccolti 45.500 euro. In realtà, però, le radici del progetto non sono recentissime. Infatti, la campagna benefica è nata ed è stata avviata nel 2019, con una donazione proveniente dai bambini dell’istituto comprensivo 5 ‘Gianni Rodari’, venendo poi bruscamente interrotta dal Covid. I lavori di ristrutturazione erano iniziati a settembre 2022 per concludersi qualche settimana dopo; sono stati particolarmente impegnati dal punto do vista strutturale e impiantistico.

Tra i tantissimi donatori, si ricorda l’associazione “Sportivamente”, che attraverso i suoi tornei è stata grande diffusore dell’informazione, ma anche la BCC, la quale ha consentito, con l’ultima donazione, di prendere gli arredi. All’inaugurazione era presenti anche il S.E. Monsignor Giovanni Mosciatti Vescovo di Imola, che ha benedetto la stanza. All’incontro con la stampa erano presenti anche il direttore amministrativo Maria Teresa Donattini.

