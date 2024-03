La camminata delle superdonne. In strada per battere il tumore

Dozza si tinge di rosa con le tante iniziative in programma per celebrare la Giornata internazionale della donna. Arte fotografica in rilievo con l’esposizione ‘Mani di Donna – Il lavoro delle donne che sostiene una comunità’ di Donatella Vivoli in agenda l’8-9-10 marzo, con entrata libera, allo spazio espositivo di Piazza Zotti. Un progetto partito da Fontanelice, sull’asse municipio-Associazione PerLeDonne, che farà tappa anche nel borgo dei muri dipinti con il seguente calendario: 8-9 marzo, dalle ore 16 alle 19, mentre il 10 dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.

"Un’iniziativa importante perché in questa mostra le mani raccontano il passato e il presente – spiega l’assessora dozzese Sandra Esposito con delega alle pari opportunità –. Storie di fatica, di lotta, di nutrimento, di cura e di emozioni in una cinquantina di scatti che vanno oltre gli ostacoli culturali, generazionali e sociali". Nella mattinata dell’8 marzo, poi, il sindaco Luca Albertazzi consegnerà l’onorificenza di DozzAmbassador alla pilota di rally Rachele Somaschini. La campionessa, affetta da fibrosi cistica fin dalla nascita, collabora dal 2011 con la Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica Onlus e ha fondato l’iniziativa #CorrerePerUnRespiro per unire la sua passione per i motori al bisogno di sensibilizzare e informare la comunità sull’importanza della ricerca scientifica. Il 10 marzo, invece, riflettori puntati sulla 12ª edizione della ‘Stradozza – L’unica camminata delle super donne’. Ritrovo alle 8.30 in Piazza Zotti per la distribuzione delle pettorine, con una piccola offerta libera, e la consegna di uno zainetto omaggio. Partenza del corteo non competitivo, riservato alle sole donne e finalizzato al reperimento di risorse per l’acquisto di un mammografo da donare alla Casa della Salute di Castel San Pietro Terme, in programma alle 9.30. Solito itinerario di circa 4 chilometri dal cuore del borgo verso le vie XX Settembre, Calanco, Circonvallazione, Felicione e Vigne poi, alla rotonda di Monte del Re, proseguirà per le vie Poggiaccio e Nenni. Arrivo al campo sportivo dove ci sarà un piccolo ristoro a base di ciambelle, crostate e bevande.

"Contiamo moltissimo sulla generosità delle partecipanti donne perché il mammografo ha un costo elevato che supera i 100mila euro – spiega l’organizzatrice Rina Sperindio –. Le edizioni passate hanno sempre registrato numeri da record, ben oltre la quota delle mille partenti, materializzando anche l’acquisto di un elettrobisturi donato all’Ausl di Imola. L’invito alle donne di tutto il territorio è esteso in massa anche in caso di maltempo".